Sean Payton se arrepiente de no optar por gol de campo fácil en derrota de Broncos ante Patriots

DENVER (AP) — Sean Payton admitió que tendrá dudas sobre su decisión de no optar por un fácil gol de campo, así como sobre la jugada que llamó en su lugar

Los Broncos de Denver y sus aficionados ahora tienen toda la temporada baja para debatir qué parte de esa jugada crítica de cuarta y una fue peor

Debido a que Payton decidió no patear un gol de campo fácil para una ventaja de 10-0 en buen clima en la primera mitad del juego de campeonato de la Conferencia Americana del domingo contra los Patriots de Nueva Inglaterra, los Broncos terminaron necesitando hacer un gol de campo una vez que la nieve y el viento comenzaron a soplar después del medio tiempo. La decisión jugó un papel integral en la derrota de Denver por 10-7

"Siempre hay arrepentimientos", dijo Payton. "Sentí que aquí estábamos, cuarta y una, lo suficientemente cerca — también es una llamada que haces basada en el equipo contra el que estás jugando y lo que estás viendo al otro lado del balón. Sí, siempre habrá dudas"

Ese movimiento fatídico puso a los Broncos en una pendiente resbaladiza que habría desafiado a cualquier quarterback, por no hablar del suplente perenne Jarrett Stidham

Todos, desde Bill Cowher en el programa previo al juego hasta Tony Romo en la cabina de transmisión, hablaban sobre la importancia de que los Broncos tomaran cada punto posible con Stidham reemplazando al lesionado Bo Nix, pero Payton no siguió ese consejo

Wil Lutz falló dos goles de campo (uno fue bloqueado) en un día en que la defensiva de Denver permitió un solo touchdown. Y esa anotación se produjo cuando Stidham perdió el balón en lo profundo del territorio de Nueva Inglaterra

Si Denver no hubiera regalado tres puntos, podría haber sido capaz de superar esos errores

"Habrá varias cosas que cuando veamos la grabación analizaré y criticaré y prestaré mucha atención", dijo Payton. "Fue un juego muy disputado, y no hicimos lo suficiente para ganar"

Al inicio del segundo cuarto —y con el cielo aún despejado— los Broncos lideraban 7-0 y enfrentaban una cuarta y una en la yarda 14 de Nueva Inglaterra. Denver pidió tiempo fuera para discutir sus opciones. La ofensiva regresó al campo y el pase de Stidham a RJ Harvey fue incompleto

"Simplemente no funcionó en esa jugada", dijo Stidham, quien lanzó para 133 yardas y una anotación, junto con una intercepción en el cuarto período que selló la victoria para los Patriots. "Eso es simplemente fútbol americano"

Al final del juego, perdiendo 10-7, Payton envió a Lutz a intentar un gol de campo de 45 yardas con un viento complicado y en un campo cubierto de nieve. Leonard Taylor III logró tocar el balón

"Desafortunadamente, no podías ver las líneas en el campo y honestamente creo que podríamos haber estado una yarda cortos en el snap", dijo Lutz. "Pero no puedes ver las líneas en el campo y tuvimos que estimar"

Los Broncos estaban justo ahí, también. Solo tres equipos han ganado un juego para avanzar al Super Bowl anotando diez puntos o menos, y los Broncos estuvieron en el lado equivocado en dos de ellos. También perdieron 10-7 contra los Bills de Buffalo en el juego de título de la AFC de 1991, con el mariscal de campo suplente Gary Kubiak reemplazando al lesionado John Elway

Esta vez, Stidham comenzó en lugar de Nix, quien se rompió el tobillo en una victoria en tiempo extra 33-30 contra Buffalo la semana pasada

