Sean Penn, Asghar Farhadi, Wes Anderson o François Ozon competirán por la Palma de Oro en Cannes

El Festival de Cine de Cannes ha dado a conocer este jueves la lista de películas que competirán por la Palma de Oro en la próxima edición del certamen, que se celebrará entre el 6 y el 17 de julio. Lo nuevo de cineastas como Sean Baker, Sean Penn, Jacques Audiard, Apichatpong Weerasethakul, Asghar Farhadi, Wes Anderson o François Ozon son algunos de los trabajos que competirían por suceder a 'Parásitos', la cinta de Bong Joon-ho que se alzó con el máximo galardón en 2019, la última edición de Cannes celebrada antes de que la pandemia obligara a suspender el certamen el pasado año.

El director de Cannes, Thierry Fremaux, y el presidente del festival, Pierre Lescure, anunciaron en París la lista de 24 películas que competirán por la Palma de Oro que concederá un jurado que en esta 74ª estárá presidido por el cineasta estadounidense Spike Lee.

'Annette', el nuevo largometraje dirigido por Leos Carax y protagonizado por Adam Driver y Marion Cotillard, será la encargada de abrir el festival dentro de una sección oficial en la que competirá con otros títulos como 'A Heros' del iraní Asghar Farhad, 'Tout s'est bien passé' del cineasta francés François Ozon, 'Tre piani' la producción italiana de Nanni Moretti o 'Titane' de la cineasta francesa Julia Ducournau.

También dentro de la sección a competición el festival acogerá la presenación de lo nuevo de Wes Anderson, 'La crónica francesa', 'Red Rocket' de Sean Baker, 'Petrov's Flu' del realizador ruso Kirill Serebrennikov, 'Par un demi clair matin' de Bruno Dumont, 'Nitram' de Justin Kurzel' o 'Memoria' del tailandés Apichatpong Weerasethakul que ya se hizo con el gran premio del festival en 2010 con 'El tío Boonmee que recuerda sus vidas pasadas'.

Completan la sección oficial 'Lingui' de Mahamat-Saleh Haroun, 'Paris, 13th District' de Jacques Audiard, 'The Restless' de Joachim Lafosse, 'La fracture' de Catherine Corsini, 'Julie' de Joachim Trier, 'Hytti Nro 6' de Juho Kuosmanen, 'Haut et Fort' de Nabil Ayouch, 'Benedetta' de Paul Verhoeven, 'Ha'Berech' de Nadav Lapid, 'Drive My Car' de Ryusuke Hamaguchi', 'Bergman Island' de Mia Hansen-Love, 'The Story of My Wife' de Ildikó Enyedi y 'Flag Day' de Sean Penn.

El festival premiará además a Jodie Foster con la Palma de Oro de Honor en reconocimiento a la "carrera artística brillante" de la actriz, directora y productora y también a su "personalidad única" y su "discreto pero firme compromiso con los grandes asuntos de nuestra época". El presidente del Festival, Pierre Lescure, destacó en un comunicado que la figura de Foster representa "la modernidad, la inteligencia radiante de la independencia y la reivindicación de la libertad".

Europa Press