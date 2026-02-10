Seat dice que su modelo Cupra Tavascan está exento de los aranceles de la UE sobre vehículos chinos

Fráncfort, 10 feb (Reuters) - La Comisión Europea aprobó una solicitud de la marca Cupra de Volkswagen para liberar a su SUV cupé Tavascan, que se fabrica en China y se envía a Europa, de los aranceles a la importación a cambio de un modelo de precio mínimo, dijo el martes un portavoz de la empresa.

La aprobación pone fin a meses de intensas conversaciones entre la marca Volkswagen y Bruselas sobre una solución para el modelo.

"El compromiso incluye una cuota anual de importación y un precio mínimo de importación", dijo un portavoz de la división Seat/Cupra en un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters, sin dar más detalles.

Según la normativa de la UE, los fabricantes de automóviles pueden negociar exenciones arancelarias para modelos eléctricos concretos importados en el bloque desde China. (Información de Christoph Steitz y Rachel More; edición de Friederike Heine y Madeline Chambers; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)