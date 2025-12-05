Seat propone una cuota de importación para sustituir los aranceles de la UE
- 1 minuto de lectura'
BERLÍN, 5 dic (Reuters) - Volkswagen y su filial española Seat han propuesto a Bruselas una cuota anual de importación y un precio mínimo de importación para sustituir los aranceles de la UE dirigidos a su marca Cupra en China, según informó la filial el jueves.
La propuesta forma parte de una revisión de los aranceles iniciada por la Comisión Europea.
Si es aceptada, Seat espera recibir una exención arancelaria en el marco de un proceso que podría durar unos meses, según un comunicado de Seat.
"Mientras tanto, la empresa está haciendo todo lo posible para asegurar que estos aranceles adicionales no afecten al precio del CUPRA Tavascan", añadió, en referencia al SUV totalmente eléctrico fabricado en la planta de Volkswagen en Anhui, China. (Información de Rachel More; edición de Thomas Seythal; edición en español de Jorge Ollero Castela)
- 1
Del sueño europeo a la incertidumbre: la familia argentina que quedó atrapada por un cambio de las leyes migratorias
- 2
Con el aguinaldo: qué día cobro mi jubilación en diciembre
- 3
Eben Etzebeth, estrella de la selección de rugby de Sudáfrica, fue suspendido por la World Rugby
- 4
Los votos opositores que le allanaron el camino a Axel Kicillof para lograr el endeudamiento