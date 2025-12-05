Seat propone una cuota de importación para sustituir los aranceles de la UE

BERLÍN, 5 dic (Reuters) - Volkswagen y su filial española Seat han propuesto a Bruselas una cuota anual de importación y un precio mínimo de importación para sustituir los aranceles de la UE dirigidos a su marca Cupra en China, según informó la filial el jueves.

La propuesta forma parte de una revisión de los aranceles iniciada por la Comisión Europea.

Si es aceptada, Seat espera recibir una exención arancelaria en el marco de un proceso que podría durar unos meses, según un comunicado de Seat.

"Mientras tanto, la empresa está haciendo todo lo posible para asegurar que estos aranceles adicionales no afecten al precio del CUPRA Tavascan", añadió, en referencia al SUV totalmente eléctrico fabricado en la planta de Volkswagen en Anhui, China. (Información de Rachel More; edición de Thomas Seythal; edición en español de Jorge Ollero Castela)