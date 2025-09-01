Seattle impone su autoridad al Miami de Messi y se lleva la Leagues Cup

El Seattle Sounders se consagró campeón de la Leagues Cup 2025 al vencer 3-0 en la final a la constelación de figuras del Inter Miami lideradas por el astro argentino Lionel Messi, este domingo en el estadio Lumen Field en Seattle.

Osaze De Rosario, al minuto 26, el salvadoreño Alex Roldán, al 84, y Paul Rothrock, al 89, hicieron los goles para la coronación del equipo dirigido por Brian Schmetzer.

Más de 65.000 aficionados abarrotaron las tribunas del Lumen Field. Los seguidores del Sounders fueron mayoría y ejercieron presión sobre Messi. En cuanto el 10 argentino tomaba la pelota recibía sonoras silbatinas.

El inicio del juego, intenso y dinámico, presentó interesantes rivalidades, por ejemplo en uno de los costados, Ian Fray, lateral derecho de Miami, y el argentino Pedro de la Vega, extremo izquierdo de Seattle, se preocupaban mutuamente.

En una jugada muy puntual, al 12, el volante mexicano Obed Vargas realizó una arriesgada pero precisa barrida en el área para impedir que Messi recibiera un pase filtrado del uruguayo Luis Suárez.

El 10 de las Garzas mostró su clase al 20 cuando dio un pase de tres dedos al área para su compatriota Rodrigo de Paul. El argentino intentó un remate que fue bloqueado por el defensa Jackson Ragen.

En medio del acoso del Inter, Jesús Ferreira alumbró el camino del Sounders. El colombiano abrió el juego hacia la derecha para la incorporación de Alex Roldán, quien mandó el centro al área chica y ahí apareció De Rosario para firmar el 1-0 con un remate de cabeza, al 26.

En un descuido de la defensa floridana, De la Vega al 34 se clavó al área por izquierda y mandó un tiro a primer palo que resolvió el portero Óscar Ustari.

Inter Miami se salvó al 40 cuando Ferreira conectó un disparo desde la línea frontal del área; el balón se estrelló en la base del poste izquierdo y rebotó hacia la espalda del cancerbero visitante.

No le alcanzó a Messi y compañía

El segundo tiempo comenzó con el Inter Miami presionando por el empate.

Suárez y Messi conectaron remates que se fueron desviados.

Al no lograr la igualada, el entrenador Javier Mascherano mandó al campo al venezolano Telasco Segovia sacrificando al defensa argentino Gonzalo Luján; el español Sergio Busquets bajó de la media a cubrir la central.

Inter Miami desperdició su mejor oportunidad al 60: Suárez filtró el balón al área con un toque de fantasía para Tadeo Allende, quien al toparse de frente con el portero Andrew Thomas vació el remate a un lado del poste derecho.

Ustari evitó el segundo gol del Sounders al tapar un disparo de Rothrock quien llegó al área proyectado con un pelotazo profundo, al 73.

En defensa, el Sounders anuló los últimos intentos de Messi y en un contragolpe conducido por el marfileño Georgi Minoungou consiguió la oportunidad del segundo gol.

Recién ingresado y fresco, Minonunou galopó veloz por izquierda y llegó al área donde fue derribado por un extenuado Yannick Bright. El árbitro señaló el penalti y Roldán firmó el 2-0 con un toque a la izquierda de Ustari que se lanzó al lado contrario.

Rothrock sentenció el 3-0 al colarse al área entre dos defensas, Busquets y Maximiliano Falcón, para resolver con un tiro cruzado, al 89.

En cuanto silbó el árbitro, la tensión acumulada se convirtió en una serie de empujones entre jugadores de ambos equipos.

Como campeón de la Leagues Cup, el Seattle Sounders consiguió un pase directo a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026; también participará en este torneo, pero lo hará desde la primera ronda.

Para el Seattle Sounders esta Leagues Cup es el segundo título internacional de su historia. El anterior fue la Liga de Campeones de la Concacaf en 2022.

Alineaciones:

Seattle Sounders: Andrew Thomas - Alex Roldán, Yeimar Gómez, Jackson Ragen, Reed Baker - Obed Vargas, Cristian Roldán - Paul Rothrock (Kim Kee-Hee 90+1), Jesús Ferreira (Georgi Minoungou 78), Pedro de la Vega (Kalani Kosa-Rienzi 61) - Osaze De Rosario (Danny Leyva 61). DT Brian Schmetzer.

Inter Miami: Óscar Ustari - Ian Fray (Fafa Picault 72), Maximiliano Falcón, Gonzalo Luján (Telasco Segovia 57), Jordi Alba - Sergio Busquets (amonestado 69), Yannick Bright (amonestado 82) (Benjamin Cremaschi 85), Tadeo Allende, Rodrigo de Paul - Lionel Messi, Luis Suárez. DT Javier Mascherano.

str/cl