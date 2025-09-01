Seattle Sounders, campeón de la Leagues Cup al golear 3-0 al Inter Miami de Messi

El Seattle Sounders se consagró campeón de la Leagues Cup 2025 al vencer 3-0 en la final a la constelación de figuras del Inter Miami lideradas por el astro argentino Lionel Messi, este domingo en el estadio Lumen Field en Seattle.

Osaze De Rosario, al minuto 26, el salvadoreño Alex Roldán, al 84, y Paul Rothrock, al 89, hicieron los goles para la coronación del equipo dirigido por Brian Schmetzer.

Como campeón de la Leagues Cup, el Seattle Sounders consiguió un pase directo a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026; también participará en este torneo, pero lo hará desde la primera ronda.

Para el Seattle Sounders esta Leagues Cup es el segundo título internacional de su historia. El anterior fue la Liga de Campeones de la Concacaf en 2022.

str/cl