Sebastián Abreu confirma fichaje de su hijo Diego para el Tijuana del fútbol mexicano

El uruguayo Sebastián "El Loco" Abreu, director técnico del club mexicano Xoloitzcuintles del Tijuana, confirmó el fichaje de su hijo Diego como refuerzo para la delantera de su equipo a partir del torneo Clausura 2026, que comenzó el viernes.

"Estoy agradecido con el club por hacer el esfuerzo de buscar otro delantero con proyección, mexicano, que era lo que estábamos buscando", dijo Abreu en conferencia de prensa, tras el empate sin goles del Tijuana ante el América por la primera fecha del campeonato.

"Surgió la posibilidad durante el 'scouting' y, cuando me lo plantearon, ahí ya me traicionaron los sentimientos. Que el club lo haya comprado al Defensor Sporting, me pone contento", detalló Abreu.

Diego Abreu se suma al Tijuana después de jugar un año para el Defensor Sporting de Uruguay, club que lo debutó en 2025.

"Ya está consolidado en primera división", subrayó el entrenador de los Xoloitzcuintles y desmenuzó las cualidades de su refuerzo: "Tiene movilidad, tiene buenas diagonales, tiene gol".

El joven atacante, de 22 años de edad, nació en la Ciudad de México el 27 de agosto de 2003 cuando su padre recién había fichado para el América, uno de los 32 equipos de su carrera.

El "Loco Abreu" reveló que ya había visualizado con su hijo tenerlo bajo su mando como jugador.

"Hace mucho tiempo lo hablábamos como una posibilidad. Él ya tiene claro que con ese padre que le exige en las vacaciones cuando entrena, y él se molesta, ahora va a ser el doble de exigencia, y sin que reaccione ante el padre que ahora va a ser entrenador", comentó el adiestrador de los Xolos.

"Después de la alegría inicial, lo voy a visualizar como un futbolista más dentro del grupo, y se va a tener que pelar el culo como todos, y si muestra condiciones, jugará", advirtió Abreu, entrenador del Tijuana desde el torneo Apertura 2025.

En la delantera del Tijuana, Diego Abreu competirá por la titularidad con el venezolano Josef Martínez y el español-marroquí Mourad El Ghezouani.

El entrenador uruguayo apuntó que tiene dos ejemplos de padres que, como entrenadores, han dirigido a sus hijos en el fútbol profesional: Diego Simeone a Giuliano, delantero en el Atlético de Madrid, y Marcelo Gallardo a Nahuel, defensa en el River Plate.

"Aprendí mucho con Simeone y con Gallardo cuando tuvieron a sus hijos el manejo que ellos tuvieron", dijo el Loco.

Durante 2024, Diego Abreu jugó, cedido por Defensor Sporting, para el equipo sub 23 del Toluca de México.

En selecciones menores con límite de edad, el joven delantero fue convocado por la sub 16, la sub 18 y la sub 20 de México, y también por la sub 20 de Uruguay.