Sebastian Vettel anuncia su retirada de la Fórmula 1 a final de temporada

El piloto alemán Sebastian Vettel (Aston Martin), tetracampeón del mundo de Fórmula 1, anunció este jueves que se retirará de la competición al acabar la temporada 2022 para centrarse "en otros intereses", principalmente su familia.

"Estoy aquí para anunciar mi retirada de la Fórmula 1 al final de la temporada 2022. Además de correr, he creado una familia, y me encanta estar con ellos. Tengo otros intereses fuera de la Fórmula 1. Mi pasión por correr y la Fórmula 1 necesita mucho tiempo fuera de ellos y mucha energía. Vivir mi pasión de la forma en que lo hago y de la forma en la que creo ya no es compatible con ser un buen padre y marido", explicó Vettel.

El alemán se ha subido al podio en 122 ocasiones hasta ahora, logrando 53 victorias, muchas de las cuales le sirvieron para ganar cuatro títulos mundiales (2010, 2011, 2012 y 2013), todos ellos al volante de Red Bull, donde estuvo de 2009 a 2014.

Su última victoria fue en el Gran Premio de Singapur de 2019 con Ferrari, escudería que defendió entre 2015 y 2020, y su último cajón, su segundo puesto en Azeirbayán el año pasado con Aston Martin, su equipo desde 2021. También pilotó en sus inicios para Sauber y Toro Rosso.

"La energía que necesita el ser uno con el coche y el equipo, perseguir la perfección, necesita concentración y compromiso. Mis metas han cambiado de ganar carreras y pelear por campeonatos a ver crecer a mis hijos", declaró.

El de Heppenhemi confesó que ama la F-1. "Ha sido una parte central de mi vida desde que tengo memoria, pero tan importante como mi vida dentro de la pista es mi vida lejos de ella. Ser piloto nunca ha sido mi única identidad, creo mucho en la identidad de cada uno, en quién somos y cómo tratamos a los demás, más que en lo que hacemos", señaló el piloto de Aston Martin.

El tetracampeón del mundo, que debutó en la Fórmula 1 en 2007, se retira después de 16 temporadas en la élite. Ahora quiere estar junto a sus hijos, a quienes ve como "el futuro", aunque cree que su mejor carrera "está por llegar". "Quiero enseñarles mis valores, levantarles cuando se caigan, escucharles cuando me necesiten, no tener que decir adiós y lo más importante, aprender de ellos y dejar que me inspiren", apuntó.

"¿Quién soy? Soy Sebastian, padre de tres hijos y marido de una mujer maravillosa. Soy curioso y me fascino fácilmente con la gente con pasión y destreza, estoy obsesionado con la perfección, soy tolerante y creo que todos tenemos los mismos derechos independientemente de nuestro aspecto, de dónde vengamos o a quién amemos", remarcó el alemán, que precisamente se estrenaba este jueves en las redes sociales.

Para el alemán, el futuro de la Fórmula 1 "está en buenas manos" porque "la nueva generación" ya ha llegado. "Gracias por dejarme compartir la pista con vosotros, he amado cada momento", concluyó Vettel, a quien todavía le quedan por delante diez grandes premios.