Sebastián Yatra cantará en los Oscar

Los ángeles (ap) — sebastián yatra cantará en la ceremonia de los premios oscar, anunciaron los productores del espectáculo el martes por la noche.

El cantante colombiano interpretará “Dos oruguitas” de Lin-Manuel Miranda, parte de la banda sonora de la cinta animada “Encanto”. Se trata de la primera canción en español nominada desde que “Al otro lado del río” de “Diarios de motocicleta” le mereció al uruguayo Jorge Drexler el Premio de la Academia en 2005.

Beyoncé y Billie Eilish están entre los candidatos a mejor canción original que se presentarán en la gala del domingo.

Beyoncé interpretará la nominada “Be Alive” de “King Richard” (“Rey Richard: Una familia ganadora”), y Eilish y su hermano y coescritor Finneas “No Time To Die” ("Sin tiempo para morir") de la cinta homónima de James Bond.

Reba McEntire cantará “Somehow You Do”, compuesta por Diane Warren para la película “Four Good Days” ("4 días").

Van Morrison, quien escribió y canta el tema nominado “Down to Joy” de “Belfast”, no podrá asistir a la ceremonia debido a que está de gira. La canción no será interpretada en la gala.

El Premio de la Academia a la mejor canción original es para el compositor, no para el artista que la interpreta, y quien gane este año obtendrá su primer Oscar.

Eso incluye a Beyoncé, ganadora de 28 premios Grammy, quien escribió “Be Alive” con Dixson.

Warren recibió este año su 13a nominación, pero aún no ha ganado el Oscar.

Si “Dos oruguitas” gana, Miranda se unirá al exclusivo club “EGOT”, como se conoce a quienes han ganado premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony. La canción fue la seleccionada como la representante al Oscar de “Encanto” antes de que otra de la cinta de Disney, “We Don’t Talk About Bruno” ("No se habla de Bruno"), también escrita por Miranda, se convirtiera en un éxito.

Los Oscar regresan al Teatro Dolby de Hollywood luego que la pandemia trasladó el espectáculo a Union Station para una ceremonia más pequeña e íntima el año pasado.