Sech apoya a la selección de Panamá rumbo al mundial

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Sech estaba tan emocionado por el pase de la selección panameña de fútbol a la Copa Mundial 2026 que ofreció un concierto gratuito en la Calle 50 de Ciudad de Panamá cuando lo lograron.

“Fue increíble en verdad, sí fue una historia de mucho esfuerzo”, dijo el músico urbano panameño. “Había mucha fe, pero estaba complicado, porque no dependíamos ni siquiera solamente de nosotros, sino que también Surinam perdiera”.

Panamá se clasificó en la última jornada de las eliminatorias de la Concacaf con una victoria por 3-0 sobre El Salvador en el Estadio Rommel Fernández. Finalizaron como líderes de su grupo y afianzaron su pase directo gracias a la derrota de Surinam ante Guatemala.

El concierto de Sech fue espontáneo.

“Literalmente ganaron, me emocioné, llamé y lo hicimos real”, recordó. “Como buenos panameños, felices y lindos que somos, nos fuimos para la calle”.

Ahora su atención estará puesta en el sorteo del viernes para conocer los grupos de la Copa Mundial.

Sech se encontraba de visita en México para su presentación en el Coca-Cola Flow Fest y dijo que le gustaría regresar al país para ver un partido del mundial.

Durante su concierto interpretó éxitos y colaboraciones destacadas como “Otro trago”, “Relación”, “Ignorantes”, “Sigues con él”, “Elegí” y “Porfa”.

“Es un festival increíble, literalmente es un mar de gente”, dijo Sech sobre el Flow que reunió a 84.000 asistentes el día que se presentó. “Me acuerdo la primera vez que llegué que la gente se movió así, como si fuera un mar, pero increíble. Creo que la gente ahí está realmente puesta para pasarla bien”.

Sech termina 2025 con varios sencillos que han llegado a las listas de popularidad, desde “Priti” con Danny Ocean, “Paris” con Boza y “Novio No” con Ryan Castro y Kybba.

“Yo creo que ha sido un año bien especial porque yo me siento que es como si volviera a comenzar”, señaló. “Volvimos a conectar con la gente, yo conmigo mismo también. Musicalmente hablando, creo que son colaboraciones y canciones que a mí me fascinan”, dijo.

“Novio No” es una canción de dance hall que le gusta especialmente a Sech pues es un estilo de música que lo ha acompañado desde siempre.

“Es mi cultura, es de donde yo vengo, lo primero que escuché fue reggae en español, dance hall. ¿Me entiendes? Eso literalmente es lo que yo siento”, apuntó.

En la letra una chica se niega a tener un novio “¿Noviecito pa’ qué? ¿Pa’ que mienta?/¿Noviecito pa’ qué? ¿Pa’ que falle?/¿Noviecito pa’ qué? Si estamo’ on fire”, cantan.

“Creo que en este momento, tanto yo como mucha gente hemos pasado quizá por muchas decepciones, por muchas cosas y por algunos no confiamos”, dijo Sech, quien a pesar de todo no se niega a darle una oportunidad al amor. “Yo creo que hay que amar, hay que atreverse. El amor es lindo, en verdad”.