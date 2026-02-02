Secretaria de Justicia de EE. UU. anuncia dos arrestos más por protesta en iglesia de Minnesota

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — La secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi anunció el lunes dos arrestos más tras una protesta en una iglesia de Minnesota contra la represión migratoria, elevando a nueve el número de personas detenidas por el hecho

Los nueve fueron identificados en una acusación formal de un jurado investigador que se hizo pública el viernes. Los periodistas independientes Don Lemon y Georgia Fort estaban entre las cuatro personas arrestadas el viernes. Otras tres personas fueron detenidas a principios de la semana, incluyendo a la destacada activista local Nekima Levy Armstrong

Un jurado investigador en Minnesota acusó a los nueve de cargos federales de derechos civiles por conspiración e interferencia con los derechos de la Primera Enmienda de los feligreses durante la protesta del 18 de enero en la Iglesia Cities en St. Paul. Un pastor de la iglesia también es un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). La protesta generó fuertes objeciones del gobierno del presidente Donald Trump

En una publicación en redes sociales el lunes, Bondi identificó a los dos últimos arrestados como Ian Davis Austin y Jerome Deangelo Richardson. No dio detalles sobre sus arrestos

Lemon, quien fue despedido de CNN en 2023 tras una complicada etapa como presentador matutino, ha dicho que no tenía afiliación con el grupo que interrumpió el servicio dominical al entrar en la iglesia. Se ha descrito a sí mismo como un periodista independiente que documenta a los manifestantes

La acusación alega que Richardson viajó a la iglesia con Lemon cuando él transmitía en vivo y que Richardson le dijo a Lemon que necesitaban alcanzar a los demás. También alega que Austin se detuvo en los pasillos de la iglesia y reprendió en voz alta a un pastor con preguntas sobre el nacionalismo cristiano

Los registros en línea de la cárcel muestran que Austin fue arrestado el viernes. De momento no queda claro cuándo fue detenido Richardson

La abogada de Austin, Sarah Gad, no respondió una llamada solicitando comentarios. Los registros judiciales no identifican a un abogado para Richardson que pueda hacer declaraciones en su nombre

El Departamento de Justicia comenzó su investigación después que el grupo interrumpiera los servicios coreando "fuera el ICE" y "justicia para Renee Good", en referencia a la madre de tres hijos de 37 años que murió baleada por un agente del ICE en Minneapolis

La iglesia Cities pertenece a la Convención Bautista del Sur y lista a uno de sus pastores como David Easterwood, quien está al frente de la oficina de campo del ICE en St. Paul. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa