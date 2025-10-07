Secretaría de Justicia de EEUU se defiende de críticas demócratas ante el Congreso

WASHINGTON (AP) — La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, se defendió el martes de las críticas demócratas que la acusan de convertir a su agencia en un arma durante una audiencia ante el Congreso, donde se preveía que enfrentara duras preguntas sobre la presión política de su departamento para perseguir a los presuntos enemigos del presidente Donald Trump.

En sus comentarios iniciales, Bondi se hizo eco de las afirmaciones conservadoras de que el Departamento de Justicia del presidente Joe Biden, que presentó dos casos penales contra Trump, fue el que convirtió en arma a la agencia, a pesar de que algunas de sus investigaciones más destacadas tenían relación con el propio presidente demócrata y su hijo. Bondi señaló las revelaciones presentadas un día antes de que el FBI analizara los registros telefónicos de varios legisladores republicanos como parte de una investigación sobre los esfuerzos de Trump para revertir los resultados de su derrota electoral ante Biden en 2020.

“Realizaban juegos políticos con los poderes de aplicación de la ley, y esto será considerado como una traición histórica a la confianza pública”, afirmó Bondi. “Este es el tipo de conducta que destruye la fe del pueblo estadounidense en nuestro sistema de aplicación de la ley. Trabajaremos para recuperar esa confianza cada día”.

Bondi estableció de inmediato el tono de la audiencia, atacando repetidamente con voz alta al senador Dick Durbin de Illinois, el principal demócrata del comité, y esquivando preguntas señalando el índice de asesinatos en Chicago y asegurando que los legisladores del partido de Durbin eran responsables del cierre del gobierno.

“Usted está sentado interrogándome, y ellos van de camino a Chicago para mantener seguro a su estado”, señaló Bondi, refiriéndose al director del FBI Kash Patel y al subsecretario de Justicia Todd Blanche.

“Señora secretaria de justicia”, respondió Durbin, “mi trabajo es interrogarla”.

La audiencia se produce después de la acusación contra el exdirector del FBI

El testimonio ante el Comité Judicial del Senado se produce justo antes de la primera comparecencia en el tribunal del exdirector del FBI, James Comey, tras una acusación que ha intensificado las preocupaciones de que el departamento está siendo utilizado para buscar venganza contra los oponentes políticos del presidente republicano. También ocurre durante el despliegue de agentes federales en varias ciudades de Estados Unidos para combatir el crimen y hacer cumplir las leyes de inmigración.

Hoy la audiencia se dividió rápidamente en líneas profundamente partidistas, donde los republicanos elogiaron que el Departamento de Justicia se centre en confrontar el crimen violento y en revertir las prioridades de la era de Biden.

Los demócratas, por el contrario, están preparados para interrogar a Bondi sobre un turbulento mandato de ocho meses que, además de investigaciones con carga política, también ha estado definido por despidos masivos y renuncias de fiscales experimentados, entre ellos, algunos de los que investigaron a Trump, se resistieron a la presión de su gobierno o simplemente ocuparon roles de alto nivel en la administración anterior.

Al iniciar la audiencia, el senador Chuck Grassley de Iowa, presidente republicano del comité, elogió a Bondi por “actuar con dureza contra los criminales” y sus esfuerzos por examinar lo que, según los conservadores, fue un ataque contra ellos, emprendido por el Departamento de Justicia de Biden.

El senador Dick Durbin de Illinois, el principal demócrata del comité, lamentó la oleada de cientos de agentes de carrera con una experiencia combinada en la aplicación de la ley que puede calcularse en miles de años. Durbin le dijo a Bondi que sus acciones en el Departamento de Justicia, incluida la desviación de agentes para centrarse en la aplicación de las leyes de inmigración, hacen que Estados Unidos sea menos seguro.

“Lo que ha ocurrido desde el 20 de enero de 2025 haría que incluso el presidente Nixon se estremeciera”, dijo Durbin, refiriéndose al mandatario que renunció para evitar ser destituido en relación con el escándalo de Watergate. “Este es su legado, secretaria de Justicia Bondi. En ocho cortos meses, usted transformó fundamentalmente el Departamento de Justicia y dejó una enorme mancha en la historia de Estados Unidos. Tomará décadas recuperarse”.

Bondi prometió no politizar el Departamento de Justicia

La comparecencia de Bondi es la primera que realiza ante el panel desde su audiencia de confirmación en enero pasado, cuando prometió no hacer juegos políticos con el Departamento de Justicia, una promesa en la que es probable que los demócratas insistan mientras presionan a la secretaria sobre si puede resistir la presión de un presidente que llama públicamente a acusar a quienes percibe como sus enemigos.

Bondi y otros aliados republicanos han dicho que el gobierno de Biden, que presentó dos casos penales contra Trump, fue el que convirtió en arma al departamento, a pesar de que algunas de sus investigaciones más destacadas se relacionaban con el mandatario demócrata y su hijo.

Es probable que la acusación de Comey ocupe un lugar central en la audiencia.

La oficina del fiscal federal de Virginia que presentó el caso expresó sus reservas sobre la solidez de las pruebas, y el gobierno de Trump tuvo que apresurarse a instalar un nuevo fiscal para asegurar los cargos después de que el experimentado líder de esa oficina renunciara días antes bajo presión.

Es probable que también surjan otras investigaciones.

El Departamento de Justicia de Bondi ha abierto investigaciones penales contra otros críticos abiertos del presidente, como el senador demócrata Adam Schiff, que forma parte del Comité Judicial, así como la fiscal general de Nueva York Letitia James, y Andrew Cuomo, el exgobernador de Nueva York y actual candidato a alcalde. Todos ellos han negado haber cometido irregularidades, al igual que Comey, y han criticado las investigaciones, afirmando que tienen motivaciones políticas.

Es probable que Bondi destaque los esfuerzos del Departamento de Justicia para abordar el crimen violento mediante el aumento de la aplicación de la ley federal en Washington y ahora en Memphis, Tennessee. Es probable que los legisladores republicanos, que constituyen la mayoría del comité, también destaquen el enfoque del departamento en la inmigración ilegal y el desmantelamiento de los cárteles mexicanos responsables de introducir drogas en las comunidades estadounidenses.

La secretaria de Justicia también podría enfrentar preguntas sobre el manejo de los archivos de investigación relacionados con la investigación de tráfico sexual de Jeffrey Epstein por parte de su agencia. El caso del adinerado financiero de Nueva York ha perseguido al departamento desde que decidió en julio no publicar más archivos en su posesión tras elevar las expectativas de los influencers conservadores y teóricos de la conspiración.

Pero aun ante la intensa indignación conservadora, Bondi mantuvo el fuerte apoyo público del presidente.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.