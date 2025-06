Secretaría de Seguridad de EEUU apoya deportaciones desde Panamá al iniciar gira por Centroamérica

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — Estados Unidos anunció que incrementará el financiamiento para seguir impulsando un programa de deportaciones de migrantes irregulares desde Panamá, en el marco de una gira que inició la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por América Central.

Noem arribó el martes a Ciudad de Panamá y se reunió con el mandatario panameño José Raúl Mulino, en el primer día de un periplo que la llevará esta semana a Costa Rica, Honduras y Guatemala, como parte de un viaje cuya agenda está centrada en temas de migración y seguridad fronteriza.

A fines de marzo, Noem visitó la prisión de alta seguridad en El Salvador donde se encuentran detenidos venezolanos que, según alega Washington, son pandilleros que permanecen retenidos desde su expulsión del país norteamericano.

“Bajo la presidencia de (Donald) Trump, hemos asignado US$7 millones adicionales a Panamá para repatriar a migrantes ilegales y poner fin a la inmigración ilegal”, anunció el embajador estadounidense Kevin Marino Cabrera en su cuenta oficial de X, en una jornada en la que acompañó a la secretaria de seguridad en sus actividades en Ciudad de Panamá, incluyendo el encuentro con Mulino en casa presidencial. El nuevo aporte se suma a los US$6 millones que ya aportó Estados Unidos como parte del acuerdo de cooperación migratoria firmado el 1 de julio de 2024 durante la toma de posesión de Mulino. Noem asistió tras el encuentro con el gobernante panameño a un aeropuerto de la capital para observar un vuelo de deportación de 32 colombianos con destino a Medellín y dijo que estos “pueden ser un ejemplo para otros países”. “Los Estados Unidos están más que dispuesto a ayudar, a compartir los costos de esto para garantizar que estos países tomen en serio su responsabilidad de aceptar a sus ciudadanos de regreso en sus países”, agregó. El ministro de Seguridad de Panamá, Frank Abrego, detalló que con este vuelo se ha alcanzado la cifra de 53 en los que se han deportado o expulsado 2346 extranjeros desde la entrada en vigor del acuerdo migratorio. La visita de Noem se da tras

la decisión que tomó la víspera la Suprema Corte de Estados Unidos que permitió a la administración de Trump

reanudar las deportaciones expeditas de migrantes a países distintos al de origen. Washington ha alcanzado acuerdos con varios países, entre ellos Panamá y Costa Rica, para albergar a migrantes porque algunos países no aceptan a sus ciudadanos deportados desde Estados Unidos tales como Laos, Myanmar o Vietnam. Las autoridades panameñas y estadounidenses no contestaron inmediatamente a The Associatd Press sobre si este tema fue abordado durante el encuentro entre Noem y Mulino. Noem también expresó en sus redes sociales que Panamá ha sido un “aliado regional clave, contribuyendo a la drástica disminución de la inmigración ilegal a través del Tapón del Darién”. También insistió en que “es esencial que los buques de guerra y las embarcaciones auxiliares estadounidenses transiten libremente por el Canal de Panamá”, en una reiteración de las exigencias del presidente Trump de que los buques militares e inclive comerciales de su país deben cruzar gratuitamente por esta importante vía marítima comercial, lo que Panamá ha objetado. Mulino sostuvo que es el interés de Panamá cooperar con Estados Unidos en temas de seguridad e inteligencia para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo internacional. En la agenda bilateral también se incluyó la posibilidad de ampliar la asistencia técnica por parte de Estados Unidos en áreas como vigilancia costera, control aeroportuario y tecnologías de detección, así como mecanismos para agilizar los procesos de repatriación, con especial atención a ciudadanos venezolanos que son la mayoría de los migrantes que están retornando del norte hacia el sur del hemisferio en medio de las agresivas políticas contra la inmigración de Trump.