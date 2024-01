Por David Lawder

CHICAGO, 26 ene (Reuters) - La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se sincerará este fin de semana sobre su obsesión por Candy Crush, revelando al programa de noticias "Wait, Wait Don't Tell Me" de la Radio Pública Nacional que usa a diario el juego para teléfonos móviles.

En una grabación que se emitirá el sábado, Yellen dijo que todo empezó en Chicago con un dispositivo Blackberry.

"Tenían un juego llamado Brick Breaker y yo nunca había usado mi teléfono para jugar, pero empecé a hacerme adicta a Brick Breaker en mi Blackberry", señaló.

Un biógrafo que escribía un libro sobre Yellen le sugirió que probara Candy Crush Saga, el juego de móvil en el que los jugadores intentan alinear caramelos iguales en una matriz para hacerlos desaparecer y ganar puntos.

Yellen respondió: "¿Candy Crush? No juego Candy Crush. Juego Brick Breaker".

Pero añadió que empezó a jugar regularmente Candy Crush Saga, y anunció que acababa de alcanzar un nivel superior a 6.100 el jueves por la mañana.

Millones de personas juegan habitualmente Candy Crush en sus desplazamientos diarios.

Su fabricante, King, filial de Activision Blizzard, anunció en septiembre que había alcanzado el hito de 20.000 millones de dólares en ingresos desde el lanzamiento de Candy Crush Saga en 2012.

El juego es gratuito pero permite a los jugadores gastar dinero para mejorar el rendimiento o ver anuncios para ganar movimientos.

La Secretaria del Tesoro participaba como invitada en el segmento "Not My Job" del programa, en el que se hacen preguntas irreverentes a destacados personajes públicos y del mundo del espectáculo que no pertenecen a su campo de trabajo.

Yellen se encontraba en Chicago para hablar de la resistencia económica de Estados Unidos y del papel que han desempeñado las políticas de inversión económica de Joe Biden para evitar la recesión y reducir la inflación. (Reportaje de David Lawder; Editado en español por Juana Casas)