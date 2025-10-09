Secretario Bessent considera que el peso argentino está "subvaluado"

BUENOS AIRES, 9 oct (Reuters) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, consideró el jueves por la noche que el peso argentino está "subvaluado", horas después de anunciar un auxilio financiero por US$20.000 millones para el país austral mediante un intercambio de monedas con el banco central.

El funcionario estadounidense, que insistió en que la ayuda no es un "rescate", destacó que el fondo de estabilización no perderá dinero en estabilizar Argentina, una nación rica en minerales que se compromete con el ingreso de compañías estadounidenses al sector. (Reporte de David Lawder Editado en español por Nicolás Misculin)