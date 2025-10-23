Secretario de Agricultura de México viajará a EEUU en busca de acuerdo que reabra frontera al ganado
CIUDAD DE MÉXICO, 23 oct (Reuters) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el jueves que la próxima semana viajará a Estados Unidos el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, para reunirse con su par, Brooke Rollins, en una visita en la que espera que el funcionario logre un acuerdo que permita reabrir la frontera común al ganado.
Estados Unidos cerró en mayo su frontera sur al ingreso de ganado tras la aparición en territorio mexicano de los primeros casos del gusano barrenador, una plaga presente también en Centroamérica y que ha tensado la relación entre los dos países. (Reporte de Raúl Cortés Fernández)
