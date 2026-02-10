Secretario de Comercio de EE. UU. dice que el dólar se encuentra en un nivel "más natural" para el comercio

WASHINGTON, 10 feb (Reuters) - El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo el martes que considera que el dólar se encuentra en un nivel "más natural" para promover las exportaciones y expandir el crecimiento económico.

Lutnick, al ser consultado sobre la reciente debilidad del dólar en una subcomisión del Senado, dijo que durante mucho tiempo el billete verde fue manipulado al alza por otros países para exportar más a Estados Unidos, pero que el presidente Donald Trump estaba cambiando la dinámica comercial.

"Así que la idea es que el dólar, tal y como está ahora, es más natural. Estamos exportando más y por eso nuestro PIB ha crecido tanto, ¿no?", dijo Lutnick, agregando que cree que el PIB del cuarto trimestre de 2025 superará el 5% y podría alcanzar el 6% en el primer trimestre de este año. (Reporte de David Lawder. Editado en español por Manuel Farías)