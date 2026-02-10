Secretario de Comercio de EE. UU. niega cualquier relación con Epstein en medio de reclamos para que dimita

Por David Lawder, Alexandra Alper y Courtney Rozen

WASHINGTON, 10 feb (Reuters) - El secretario del Departamento de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, intentó el martes distanciarse de Jeffrey Epstein, alegando que "apenas tenía nada que ver" con el delincuente sexual condenado, en medio de los reclamos para que renuncie tras las nuevas revelaciones sobre los vínculos entre ambos.

El Departamento de Justicia publicó en enero millones de nuevos archivos relacionados con Epstein, incluidos correos electrónicos que mostraban que Lutnick aparentemente visitó su isla privada para almorzar años después de haber afirmado haber cortado sus vínculos con él. El funcionario se enfrenta ahora a peticiones de dimisión por parte de ambos partidos.

Lutnick se defendió en una audiencia del Senado, diciendo que solo habían intercambiado unos 10 correos electrónicos en 14 años y que la comida con Epstein tuvo lugar porque él estaba en un barco cerca de su isla, y añadió que su familia estaba presente.

"No tenía ninguna relación con él. Apenas tenía nada que ver con esa persona", declaró Lutnick ante una comisión del Senado en respuesta a las preguntas del senador demócrata Chris Van Hollen.

La audiencia tiene lugar un día después de que Ghislaine Maxwell, socia de Epstein, se negara a responder preguntas ante la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, según los legisladores, lo que provocó críticas tanto de republicanos como de demócratas. (Reporte de Courtney Rozen. Editado en español por Javier Leira)