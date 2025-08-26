Secretario de Comercio Lutnick defiende un mayor papel del Gobierno en las empresas estadounidenses
WASHINGTON, 26 ago (Reuters) - El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, defendió el martes el impulso del presidente Donald Trump para que el Gobierno federal asuma un mayor papel en las empresas estadounidenses, planteando la posibilidad de que pueda entrar en la industria de defensa.
"Hay una discusión monstruosa sobre la defensa", dijo Lutnick a CNBC, cuando se le preguntó si el gobierno podría buscar un papel en las empresas con las que hace negocios.
"Hay que hablar mucho sobre cómo financiamos nuestras adquisiciones de municiones", agregó.
(Reporte de Susan Heavey; editado en español por Carlos Serrano)
