SIMI VALLEY, California, EE.UU. (AP) — El Secretario de Defensa, Lloyd Austin, criticó el sábado a quienes abogan por “una retirada estadounidense de la responsabilidad” y afirmó que se necesita un liderazgo sostenido de Estados Unidos para ayudar a mantener el mundo tan seguro, libre y próspero como sea posible. También instó al Congreso a poner fin al bloqueo partidista que ha paralizado el presupuesto federal y los gastos de guerra.

Estados Unidos debe rechazar los exhortos a apartarse de los intereses mundiales y volverse más aislacionista, declaró ante una audiencia de legisladores, líderes empresariales y de defensa y funcionarios gubernamentales presentes en una conferencia sobre seguridad. Los que “intentan levantar el puente levadizo”, dijo, socavan la seguridad que ha conducido a décadas de prosperidad.

En su intervención en el Foro Reagan de Defensa Nacional en Simi Valley, California, Austin hizo una larga defensa del apoyo de Estados Unidos a Israel en su guerra contra Hamás y a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. Dijo que “el mundo sólo se volverá más peligroso si los tiranos y los terroristas creen que pueden salirse con la suya con agresiones al por mayor y matanzas masivas”.

Austin se reunió en privado con los principales legisladores de las Comisiones de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y del Senado.

Su mensaje de rechazo al aislacionismo parecía dirigido a los legisladores conservadores que se oponen cada vez más al gasto en guerras en el extranjero y respaldan la ideología de “Estados Unidos primero” del expresidente Donald Trump.

“Escucharán a algunas personas tratar de calificar un retiro estadounidense de la responsabilidad como un nuevo liderazgo audaz”, dijo Austin. “No se equivoquen: no es audaz. No es nuevo. Y no es liderazgo”.

El Congreso no ha logrado aprobar nuevos fondos para las guerras de Ucrania e Israel y sólo ha conseguido aprobar un proyecto de ley presupuestaria a corto plazo, conocido como resolución de continuidad, que finaliza a principios del próximo año. El Senado lleva meses en un punto muerto por la iniciativa de un legislador de bloquear cientos de nombramientos militares, entre ellos los de altos mandos críticos para regiones clave de todo el mundo.