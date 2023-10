WASHINGTON (AP) — El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, planea visitar Israel el viernes, la segunda visita de un funcionario estadounidense de alto rango a Tel Aviv en dos días, en una muestra deliberada de apoyo y en un esfuerzo por determinar qué ayuda militar adicional es necesaria en la guerra contra Hamas.

Austin tiene previsto reunirse con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y con el ministro de Defensa de la nación Yoav Gallant, dijo un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para discutir los delicados planes de viaje. Las noticias sobre la visita de Austin se producen un día después de que el secretario de Estado, Antony Blinken, visitó y prometió que Estados Unidos apoyará a Israel en una reunión con Netanyahu.

Hablando con reporteros el jueves, Austin dijo que Estados Unidos está “trabajando con urgencia para darle a Israel lo que necesita para defenderse, como municiones y nuestros interceptores para el Domo de Hierro”.

Mientras tanto, la Casa Blanca anunció previamente que el gobierno estadounidense comenzará a operar vuelos de evacuación para ayudar a sus ciudadanos a salir de Israel mientras éste se prepara para intensificar las acciones en represalia contra los milicianos de Hamas en la Franja de Gaza.

Se prevé que los vuelos de evacuación comiencen el viernes, dijo John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. El gobierno estadounidense está buscando que por lo menos cuatro vuelos chárter salgan a diario de Israel, de acuerdo con personas familiarizadas con los planes.

El anuncio se produjo luego de que la Casa Blanca confirmó que la cifra de muertes por los combates incluye ahora 27 estadounidenses. La guerra se ha cobrado la vida de por lo menos 2.600 personas en ambos lados desde que Hamas lanzó su ataque contra Israel el sábado.

___

Lee informó en Jerusalén. La periodista de The Associated Press Lolita C. Baldor en Bruselas contribuyó a este despacho.