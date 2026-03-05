Secretario de EEUU cierra visita a Venezuela con garantías en minería y optimismo sobre petróleo

El secretario del Interior de Estados Unidos cerró el jueves una visita de dos días a Venezuela con un balance "fantásticamente positivo" con garantías de seguridad en minería y pronósticos mejorados de producción petrolera.

El secretario Doug Burgum sostuvo reuniones con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense el 3 de enero.

Rodríguez avanza en la reanudación de relaciones bilaterales, rotas en 2019. Impulsó una reforma a la ley de hidrocarburos para permitir una mayor participación privada y cedió control en el petróleo a Estados Unidos, promulgó una amnistía que ha excarcelado a cientos de presos políticos y avanza en una nueva legislación minera.

La gira se enfocó en el tema energético y de minería. Burgum es además responsable del Consejo de Dominio Energético de Estados Unidos.

"Ha habido más cambios positivos para el pueblo de Venezuela en los últimos dos meses que quizás en los últimos 20 años, y eso es un mérito del liderazgo que hay aquí", dijo Burgum a periodistas en el aeropuerto que sirve a Caracas antes de partir.

"Acabamos de concluir dos días de reuniones, fue fantásticamente positivo y constructivo. Tuvimos aquí a decenas de empresas de Estados Unidos interesadas en invertir en Venezuela, en regresar a Venezuela", añadió. "Seguimos avanzando hacia la normalización de las relaciones".

Burgum acompañó más temprano a Rodríguez a la firma de acuerdos entre la estatal venezolana Pdvsa y la británica Shell.

"Los pasos que estamos dando demuestran la buena voluntad de construir esta agenda de cooperación en el energética y de minería y que permita estrechar las relaciones entre nuestros dos países", dijo la presidenta en el acto transmitido por la TV estatal.

El petróleo y oro de Venezuela están bajo embargo estadounidense desde 2019.

- "Garantías" -

Venezuela es un país rico en minerales como oro, diamante, bauxita y coltán.

La actividad está concentrada en un territorio de 112.000 km2 bautizado como Arco Minero, con alta presencia de bandas criminales y guerrilleros.

Ecologistas denuncian además la expansión de la minería ilegal, cuyos estragos se ven reflejados en la contaminación de ríos y deforestación de bosques.

Burgum aseguró que recibió "garantías" de seguridad por parte del gobierno para cualquier empresa que opere en la zona.

"Si existe una oportunidad económica superior (...), veremos a este gobierno muy interesado en brindar el tipo adecuado de seguridad", expresó.

El secretario adelantó que la reforma a la ley de minería que impulsa Rodríguez debe llegar al Parlamento la semana que viene.

El proyecto seguirá la línea de la nueva ley petrolera, que reduce el control estatal sobre la industria, cuya nacionalización de 1976 fue profundizada por Hugo Chávez, el presidente fallecido hace 13 años este jueves.

- "Abierta a negocios" -

Estados Unidos ha otorgado licencias que permiten a seis multinacionales operar en campos petroleros venezolanos a pesar del embargo al que se encuentra sometida la industria desde 2019.

El contrato con Shell es el primero anunciado públicamente amparado por la nueva ley.

"Venezuela está abierta a los negocios", celebró el secretario en el acto.

Shell tiene una relación centenaria con Venezuela, pero su presencia disminuyó en la era Chávez.

En el aeropuerto, Burgum se mostró muy optimista respecto al futuro de la industria. "Cualesquiera que sean las metas que se hayan fijado para 2026 en cuanto a la producción de petróleo y gas, estoy seguro de que Venezuela las va a superar".

Venezuela -con las mayores reservas petroleras del mundo- busca incrementar su producción en 2026. Produjo 1,2 millones de barriles diarios (b/d) en 2025, tras un mínimo histórico de unos 360.000 b/d en 2020.

Llegó a producir 3 millones b/d a comienzos de siglo.

La visita de Burgum se produce dos semanas después de la del secretario de Energía, Chris Wright, quien visitó campos petroleros con Rodríguez.

"Venezuela está a solo unas horas de Estados Unidos", destacó Burgum. "A un buque cargado de petróleo venezolano le toma cuatro días llegar a Estados Unidos. A veces toma 40 días para llegar a Asia. Es una oportunidad enorme".