Secretario de Energía de EE. UU. llega a Venezuela con una tarea hercúlea: la recuperación petrolera

Por Marianna Parraga y Nathan Crooks

HOUSTON, EEUU, 11 feb (Reuters) - Venezuela recibirá esta semana al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en la visita de más alto nivel estadounidense al país miembro de la OPEP en casi tres décadas, mientras Washington realiza su primera evaluación sobre el terreno de la industria petrolera que se propone recuperar.

Wright tiene previsto aterrizar en Caracas el miércoles, un día después de que Estados Unidos emitió una licencia general que autoriza la exploración y producción de petróleo y gas en Venezuela. Se espera que su agenda incluya reuniones con la presidenta encargada y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, funcionarios gubernamentales y ejecutivos de empresas como Chevron y la española Repsol, dijeron fuentes familiarizadas con los preparativos.

Se espera que Wright permanezca hasta el viernes y tenga reuniones con compañías locales de bienes de consumo antes de visitar Petropiar, el mayor proyecto petrolero que operan Chevron y la compañía estatal de energía PDVSA, en la principal región petrolera de Venezuela, la Faja del Orinoco.

El viaje sigue a la captura del presidente Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses a principios de enero, un acuerdo de suministro de petróleo por US$2.000 millones entre Estados Unidos

y Venezuela poco después, y un plan de reconstrucción de US$100.000 millones para la industria energética del país promovido por el presidente Donald Trump.

Wright se enfrenta a la titánica tarea de organizar la recuperación de la industria petrolera venezolana de las cenizas tras décadas de falta de inversión, mala gestión y duras sanciones estadounidenses, poniendo a los inversores norteamericanos en primera línea. Se enfrentará a un contexto político aún bastante volátil tras la liberación de un destacado líder de la oposición a principios de esta semana, solo para ser arrestado de nuevo horas después.

La visita refleja un interés geoestratégico a largo plazo de Estados Unidos en el petróleo venezolano, en un momento en que Washington busca remodelar los mercados energéticos mundiales mientras presiona a Rusia, según Thomas O'Donnell, un analista especializado en geopolítica energética.

El Gobierno de Trump ha ido más allá de simplemente separar a Venezuela de la influencia rusa y china para perseguir lo que él llama una "doctrina de dominio energético estadounidense" que podría proporcionar a Estados Unidos la capacidad de eventualmente sacar del mercado el petróleo ruso si fuera geopolíticamente necesario, dijo.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el mes pasado una reforma radical a la ley petrolera primaria del país, que otorga autonomía operativa y financiera a los productores extranjeros como un primer paso para incentivar la inversión.

El senador John Hickenlooper, demócrata de Colorado, un estado productor de energía, dijo a los periodistas el martes, tras una sesión informativa clasificada con Wright, que "todo esto (...) es como hacer un salto de altura extremadamente difícil, o una maniobra de esquí estilo libre extremadamente difícil. Lo único que podemos hacer es esperar que tenga éxito".

(Reporte de Marianna Párraga, Nathan Crooks, Sheila Dang, Timothy Gradner y Redacción Reuters)