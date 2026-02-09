Secretario de Energía de EE. UU. visitará Venezuela para discutir el liderazgo de PDVSA, informa Politico

9 feb (Reuters) - El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Lospennato, tiene previsto visitar Venezuela próximamente para "iniciar el diálogo" con funcionarios sobre el futuro liderazgo de la petrolera venezolana PDVSA, informó Politico el lunes.

Lospennato, que tiene previsto visitar algunos de los yacimientos petroleros del país, dijo a Politico: "PDVSA era una empresa petrolera y gasística muy profesional y técnicamente competente hace 30 años, pero hace tiempo que dejó de serlo".

Pretende mejorar la gestión de la petrolera estatal, que se ha convertido en un obstáculo para los esfuerzos de la Administración Trump por impulsar a las petroleras internacionales a invertir en el país, según el informe.

En diciembre, debido a problemas de calidad del petróleo y a las sanciones de Estados Unidos, la petrolera estatal PDVSA se vio obligada a recortar los precios, con un descuento respecto al crudo de referencia Brent de aproximadamente el doble de los niveles de hace un año.

Tiene previsto reunirse con la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, durante su estancia en el país y espera que esta celebre elecciones democráticas en los próximos 18 a 24 meses, según Politico. (Reporte de Preetika Parashuraman en Bangalore; edición de Alex Richardson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)