Secretario de Energía de EEUU dice que su país recibe un precio un 30% superior por el petróleo venezolano

WASHINGTON, 15 ene (Reuters) -

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo el jueves que su país está obteniendo un precio 30% más alto por el crudo venezolano que el que Venezuela obtenía antes de que las fuerzas especiales estadounidenses capturaran al presidente Nicolás Maduro a principios de este mes.

El Gobierno del presidente Donald Trump ha dicho que venderá hasta 50 millones de barriles del petróleo varado del país y seguirá comercializando petróleo venezolano indefinidamente. Wright, en declaraciones en un evento de la Asociación de Energía de Estados Unidos, no detalló los precios de las ventas de petróleo antes y después de la captura de Maduro. (Reporte de Timothy Gardner, editado en español por Daniela Desantis)