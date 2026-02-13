Secretario de Estado de EEUU se reúne con el máximo representante diplomático de China

MÚNICH, 13 feb (Reuters) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich el viernes, mientras Washington y Pekín esperan la visita del presidente Donald Trump a China en abril.

La reunión fue al menos el segundo encuentro en persona entre el máximo diplomático estadounidense y Wang. Washington y Pekín han tratado de aliviar la tensión sobre asuntos como los conflictos comerciales y arancelarios y el futuro de Taiwán.

Este mes, Trump mantuvo una conversación telefónica con el presidente chino, Xi Jinping, que el mandatario republicano calificó de "muy positiva".

Rubio y Wang se dieron la mano y posaron para las cámaras antes de que las dos delegaciones, flanqueadas por sus altos asesores, se sentaran frente a frente en una sala de conferencias de un hotel en el centro de Múnich. No hicieron ninguna declaración e ignoraron una pregunta de un periodista de Reuters.

(Reporte de Humeyra Pamuk; edición de James Mackenzie y Kevin Liffey; editado en español por Daniela Desantis)