Secretario de Transporte de EE. UU. dice que cerraría el espacio aéreo si lo considerara inseguro
3 nov (Reuters) - El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo el lunes que el gobierno de Donald Trump cerraría el sistema de aviación de Estados Unidos si pensara que un cierre gubernamental en curso estaba haciendo que fuera inseguro viajar.
"Si pensáramos que fuera inseguro... cerraríamos todo el espacio aéreo. No dejaríamos viajar a la gente. En este momento no estamos en esa situación. Son sólo retrasos significativos", dijo Duffy a CNBC, añadiendo que "absolutamente hay más riesgo" durante el cierre en curso del Gobierno. (Reportaje de David Shepardson Edición de Ros Russell, Editado en español por Juana Casas)
