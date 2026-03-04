Secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum, llega de visita a Venezuela

CARACAS, 4 mar (Reuters) - El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, llegó a Venezuela el miércoles, informó la misión diplomática estadounidense en su cuenta de X, y cuando se espera una reunión con la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Burgum, quien también preside el Consejo Nacional de Dominio de la Energía, cuyo objetivo es impulsar la producción energética estadounidense, aterrizó en el aeropuerto internacional cerca de Caracas, según informó la Unidad de Asuntos de Venezuela en una publicación en X. Bienvenido a Venezuela,

El Secretario se reunirá con las autoridades interinas, establecerá contactos con empresas estadounidenses y venezolanas, y trabajará por un sector minero legítimo y cadenas de suministro de minerales críticos seguras.

Su visita es la segunda que realiza un secretario del gabinete estadounidense desde el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro en una operación estadounidense en enero.

(Vivian Sequera)