Secretario del Interior de EEUU se reúne con presidenta encargada de Venezuela
Por Marianna Parraga
CARACAS, 4 mar (Reuters) - El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, estaba reunido el miércoles en Caracas con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, horas después de un encuentro con empresas mineras a su llegada a la capital del país sudamericano.
Burgum llegó al país con un mandato que incluye trabajar en las cadenas de suministro de minerales críticos, informó en la red X la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, como se conoce a la misión diplomática de Washington en el país sudamericano.
La visita forma parte de los esfuerzos de Washington para abrir Venezuela a la inversión estadounidense, especialmente en petróleo, gas y minerales, mientras el Gobierno de Donald Trump intenta ejercer un mayor control sobre el país tras una redada en enero que capturó al presidente Nicolás Maduro.
Trump ha elogiado en público a Rodríguez por su cooperación con Estados Unidos y ha elogiado a Venezuela como "nuestro nuevo amigo y socio" en su discurso anual sobre el Estado de la Unión.
Tras bambalinas, sin embargo, Washington ha estado ejerciendo presión, construyendo un caso legal contra Rodríguez que podría incluir cargos por corrupción y lavado de dinero, dijeron fuentes a Reuters.
La Asamblea Nacional de Venezuela está preparando una reforma a la principal legislación minera, que incluye disposiciones que permitirían a empresas extranjeras explotar oro, diamantes y tierras raras, dijo esta semana su jefe, Jorge Rodríguez.
La legislación minera vigente en Venezuela data de 1999.
El país sudamericano adeuda miles de millones de dólares a conglomerados industriales, petroleras y mineras tras una ola de nacionalizaciones hace dos décadas, incluyendo a Crystallex, Gold Reserve y Rusoro Mining.
Burgum está prestando atención a la propuesta de ley minera, dijeron fuentes a Reuters, y se reunió el miércoles por la mañana con varias compañías del sector.
Se espera que Burgum se reúna con compañías de petróleo y gas el jueves para discutir los planes de expansión, agregaron las fuentes.
