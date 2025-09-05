Secretario del Tesoro Bessent pide una revisión "completa" de la Fed

LA NACION

5 sep (Reuters) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió el viernes un renovado escrutinio de la Fed, incluyendo su poder para fijar las tasas de interés, mientras la administración Trump continúa sus esfuerzos para ejercer control sobre un banco central cuyo aislamiento de las presiones políticas a corto plazo es ampliamente visto como clave para su eficacia.

"También debe haber una revisión honesta, independiente y no partidista de toda la institución, incluyendo la política monetaria, la regulación, las comunicaciones, el personal y la investigación", escribió Bessent en The Wall Street Journal.

El funcionario pidió además que la Fed deje la supervisión bancaria a otras autoridades gubernamentales y que "reduzca las distorsiones que causa en la economía", incluyendo las compras de bonos realizadas fuera de verdaderas condiciones de crisis. (Reporte de Ann Saphir; Edición de Chizu Nomiyama. Editado en español por Natalia Ramos)

