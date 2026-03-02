Secretario del Tesoro brasileño dice que conflicto con Irán podría acortar ciclo de recorte de tasas

Por Marcela Ayres

BRASILIA, 2 mar (Reuters) - El próximo ciclo de recortes de tasas de interés en Brasil podría ser más corto de lo previsto actualmente si el conflicto en Irán se prolonga y ejerce una mayor presión al alza sobre los precios del petróleo, dijo el lunes el secretario del Tesoro, Rogério Ceron.

Sin embargo, subrayó que no ve ningún cambio en el plan del banco central para este mes, después de que los responsables de política señalaron el inicio de la flexibilización en su próxima reunión de política monetaria, que se celebrará los días 17 y 18 de marzo.

El banco central detuvo un agresivo ciclo de endurecimiento en julio y, desde entonces, ha mantenido su tasa de referencia Selic en un máximo de casi 20 años, del 15%, en un intento por reducir la inflación —del 4,1% en febrero— hacia su objetivo del 3%.

Ceron afirmó que las perspectivas a corto plazo se mantienen sin cambios, ya que el reciente fortalecimiento del real ha ayudado a compensar las presiones inflacionarias derivadas del aumento de los precios del petróleo tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"No creo que haya ningún cambio en el escenario esbozado por el banco central", dijo en un acto organizado por el periódico Valor Económico. "Lo que podría suceder en el futuro es que la pausa (en los recortes de tasas) se produzca antes, si esta incertidumbre y su repercusión en los precios comienzan a intensificarse".

Antes del conflicto, los economistas encuestados semanalmente por el Banco Central de Brasil habían pronosticado siete recortes de tasas en 2026, con una tasa Selic que terminaría el año al 12%.

Ceron señaló que el aumento de los precios del petróleo tiene efectos positivos en las cuentas públicas de Brasil, ya que impulsa los ingresos del Gobierno procedentes de las regalías y los dividendos pagados por la estatal Petrobras.

El crudo es el principal producto de exportación de Brasil. Ceron recordó que entre 2022 y 2023 se produjo una dinámica similar, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. (Editado en español por Carlos Serrano)