Secretario del Tesoro de EEUU acusa a India de beneficiarse de las compras de petróleo ruso

Por Andrea Shalal

WASHINGTON, 19 ago (Reuters) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, acusó el martes a India de beneficiarse de su fuerte aumento de las compras de petróleo ruso durante la guerra en Ucrania, afirmando que Washington considera la situación como inaceptable.

Bessent dijo en una entrevista con CNBC que el crudo ruso representa ahora el 42% de las compras totales de petróleo indias, frente a menos del 1% antes de la guerra. Asimismo, contrastó esta cifra con las de un comprador veterano como China, que habían pasado del 13% al 16%.

"India se está aprovechando. Están revendiendo", afirmó Bessent. "Lo que yo llamaría arbitraje indio -comprar petróleo ruso barato y revenderlo como producto, algo que acaba de surgir durante la guerra- es inaceptable", señaló.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este mes un arancel adicional del 25% sobre los productos indios como castigo por las compras de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi, con lo que el total de aranceles gravámenes anunciados desde que asumió el cargo asciende al 50%.

Trump ha atribuido a los aranceles indios el mérito de presionar al presidente ruso, Vladimir Putin, para que acepte trabajar para poner fin a la guerra en Ucrania, pero no ha llegado a imponer gravámenes similares a China por sus compras de petróleo ruso.

Preguntado por el fracaso de la administración Trump a la hora de avanzar con aranceles similares sobre China, Bessent afirmó que la situación es "completamente diferente", dado que Pekín es un comprador de larga data y no había participado en el tipo de "arbitraje" realizado por India.

Las relaciones entre Estados Unidos e India se han tensado por los aranceles de Trump, tras meses en los que el presidente estadounidense y otras autoridades aseguraron estar cerca de un acuerdo con el gobierno del primer ministro Narendra Modi sobre un acuerdo comercial que habría reducido los gravámenes.

India suspendió el martes de forma temporal hasta el 30 de septiembre un arancel del 11% a la importación de algodón, una medida vista como una señal a Washington de que Nueva Delhi está dispuesta a abordar las preocupaciones estadounidenses sobre los gravámenes agrícolas. (Editado en español por Carlos Serrano)