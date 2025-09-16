Secretario del Tesoro de EEUU, Bessent, elogia a Bullard en búsqueda del jefe de la Fed
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
WASHINGTON, 16 sep (Reuters) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el martes que tuvo una buena sesión con James Bullard, expresidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, como parte de su búsqueda de un nuevo presidente de la Fed.
"Bullard y yo tuvimos una muy buena sesión de aproximadamente dos horas. Tiene una experiencia increíble en la Fed de San Luis. Es un experto en política monetaria, tiene una profunda formación académica y conoce muy bien la institución de la Fed", dijo Bessent en una entrevista con la CNBC. (Reporte de Susan Heavey y Doina Chiacu; edición de Andrew Heavens. Editado en español por Natalia Ramos.)
Otras noticias de Reserva Federal
Más leídas
- 1
Falleció Germán Torres, destacado panadero y cocreador de La Valiente y Salvaje Bakery
- 2
Ya hay ofertas millonarias para defender el dólar en el techo de la banda
- 3
Por cadena nacional, Milei ratificó la austeridad fiscal para 2026, pero prometió aumentos en jubilaciones, salud, discapacidad y universidades
- 4
Caso Solange Musse: absolvieron a los dos exfuncionarios públicos acusados