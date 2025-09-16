LA NACION

Secretario del Tesoro de EEUU, Bessent, elogia a Bullard en búsqueda del jefe de la Fed

WASHINGTON, 16 sep (Reuters) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el martes que tuvo una buena sesión con James Bullard, expresidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, como parte de su búsqueda de un nuevo presidente de la Fed.

"Bullard y yo tuvimos una muy buena sesión de aproximadamente dos horas. Tiene una experiencia increíble en la Fed de San Luis. Es un experto en política monetaria, tiene una profunda formación académica y conoce muy bien la institución de la Fed", dijo Bessent en una entrevista con la CNBC. (Reporte de Susan Heavey y Doina Chiacu; edición de Andrew Heavens. Editado en español por Natalia Ramos.)

