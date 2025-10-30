Secretario del Tesoro de EEUU dice que lenguaje de la Fed demuestra que está "anclada en el pasado"

WASHINGTON, 30 oct (Reuters) - El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aplaudió el jueves la decisión de la Reserva Federal de recortar las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual, pero dijo que los comentarios que ponen en duda otra rebaja este año muestran que la institución necesita una importante renovación.

Bessent dijo en el programa "Mornings with Maria" de Fox Business Channel que realizará una segunda ronda de entrevistas de candidatos para reemplazar al jefe de la Fed, Jerome Powell, a principios de diciembre, lo que permitirá al presidente Donald Trump elegir un reemplazo para Navidad.

"Esta Fed está anclada en el pasado. Sus estimaciones de inflación han sido terribles en lo que va de año", dijo. "Sus modelos están rotos".

(Reporte de Andrea Shalal y David Lawder; editado en español por Carlos Serrano)