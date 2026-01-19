Secretario del Tesoro de EEUU dice que medidas de retorsión de la UE frente a aranceles por Groenlandia serían "insensatas"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió este lunes a la Unión Europea contra la imposición de aranceles de retorsión ante las amenazas del presidente Donald Trump de imponer gravámenes a países europeos opuestos a su ambición de tomar Groenlandia.

"Creo que sería muy insensato", declaró Bessent a los periodistas durante la primera jornada del Foro Económico Mundial de Davos, donde explicó que Trump quiere controlar este territorio autónomo danés del Ártico porque lo considera un "activo estratégico".

"No vamos a externalizar nuestra seguridad hemisférica a nadie", agregó.

Cuando se le preguntó sobre el mensaje de Trump al primer ministro de Noruega, en el que parecía relacionar su presión sobre Groenlandia con el hecho de no haber ganado el Premio Nobel de la Paz, Bessent respondió: "No sé nada sobre la carta del presidente a Noruega".

"Creo que es una completa tontería que el presidente vaya a hacer esto por el Premio Nobel", añadió.

Trump declaró el fin de semana que, a partir del 1 de febrero, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega y Suecia estarían sujetos a un arancel del 10% sobre todos los productos enviados a Estados Unidos hasta que Dinamarca aceptara ceder Groenlandia.

El anuncio provocó airadas acusaciones de "chantaje" por parte de los aliados de Estados Unidos, y el vicecanciller alemán, Lars Klingbeil, declaró el lunes que Europa estaba preparando respuestas.