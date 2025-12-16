Secretario del Tesoro de EEUU dice que presidente de la Fed necesita "una mente abierta"

WASHINGTON, 16 dic (Reuters) - Kevin Warsh y Kevin Hassett están cualificados para dirigir la Reserva Federal, dijo el martes el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien añadió que cualquier candidato que el presidente Donald Trump elija para el puesto debe tener "una mente abierta".

"Ambos están muy, muy cualificados", dijo Bessent en una entrevista con Fox Business Network.

Trump dijo la semana pasada al Wall Street Journal que se inclinaba por Warsh, exgobernador de la Fed, o por Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca.

"Tenemos que contar con alguien que tenga una mente abierta", dijo Bessent.

En particular, dijo, deberían "romper esa idea que a veces, a menudo, tiene la Fed de que el crecimiento crea inflación. El crecimiento no crea inflación. La fricción crea inflación cuando hay más demanda en la economía que oferta".

Trump también dijo al Journal que quería al menos ser consultado sobre las decisiones acerca de las tasas de interés, un alejamiento de las operaciones independientes del banco central.

El actual presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato como presidente termina en mayo, ha sido objeto de duros ataques por parte de Trump por no bajar las tasas de interés más rápido.

Bessent rechazó las críticas de que Hassett era demasiado cercano a Trump para mantener la independencia de la Fed y debería ser descalificado.

"Esta idea de que la gente no tiene agencia y no puede tomar sus propias decisiones, es errónea", dijo Bessent al programa "Morning with Maria" de FBN. (Reporte de Doina Chiacu y Susan Heavey; editado en Español por Ricardo Figueroa)