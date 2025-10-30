Secretario del Tesoro de EEUU dice que usó fondo de estabilización de cambios con Argentina

WASHINGTON, 30 oct (Reuters) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el jueves en una entrevista con Fox Business Channel que su país usó el fondo de estabilización de cambios con Argentina y que no gastó dinero.

Bessent sostuvo que su país ayudó al presidente libertario argentino, Javier Milei, en las elecciones de medio término del domingo pasado, en las que el partido oficialista La Libertad Avanza obtuvo un buen resultado.

A principios de octubre, Estados Unidos compró pesos argentinos y finalizó un marco de canje de divisas por US$20.000 millones con el Banco Central de Argentina (BCRA).

Milei agradeció el jueves una publicación previa de Bessent, donde lo felicitaba por el triunfo "monumental" de su partido en las elecciones legislativas.

"Gracias por su apoyo inquebrantable", dijo Milei en su cuenta de X, donde agregó que estaba encantado de saber que Bessent volverá a visitar pronto Argentina.

"Esperamos continuar trabajando juntos, guiados por los principios de la libertad, para impulsar un crecimiento sin precedentes en nuestro hemisferio", agregó.

