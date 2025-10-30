Secretario del Tesoro de EEUU dice que usó fondo de estabilización de cambios con Argentina
- 1 minuto de lectura'
WASHINGTON, 30 oct (Reuters) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el jueves en una entrevista con Fox Business Channel que su país usó el fondo de estabilización de cambios con Argentina y que no gastó dinero.
Bessent sostuvo que su país ayudó al presidente libertario argentino, Javier Milei, en las elecciones de medio término del domingo pasado, en las que el partido oficialista La Libertad Avanza obtuvo un buen resultado.
A principios de octubre, Estados Unidos compró pesos argentinos y finalizó un marco de canje de divisas por US$20.000 millones con el Banco Central de Argentina (BCRA).
Milei agradeció el jueves una publicación previa de Bessent, donde lo felicitaba por el triunfo "monumental" de su partido en las elecciones legislativas.
"Gracias por su apoyo inquebrantable", dijo Milei en su cuenta de X, donde agregó que estaba encantado de saber que Bessent volverá a visitar pronto Argentina.
"Esperamos continuar trabajando juntos, guiados por los principios de la libertad, para impulsar un crecimiento sin precedentes en nuestro hemisferio", agregó.
(Reporte de Walter Bianchi y Lucila Sigal; Editado por Jorge Otaola)
- 1
La Argentina dio sus argumentos para evitar pagar US$16.100 millones en el juicio por YPF
- 2
“Me dolería que, otra vez, perdamos la oportunidad”: el empresario Alejandro Elsztain fue categórico sobre el futuro productivo de la Argentina
- 3
El fuerte testimonio de una mujer sobre el operativo en Río: “Degollaron a mi hijo y colgaron la cabeza en un árbol”
- 4
Río de Janeiro: imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos