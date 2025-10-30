Secretario del Tesoro de EEUU dice usó fondo de estabilización de cambios con Argentina

WASHINGTON, 30 oct (Reuters) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, defendió el jueves la asistencia de su país a la Argentina al afirmar que el presidente argentino, aliado de su par estadounidense Donald Trump, necesitaba un puente hacia las elecciones legislativas en el país sudamericano.

Argentina necesitaba ayuda tras una larga historia de mala gestión financiera, dijo Bessent. "Estamos ayudando a los 47 millones de argentinos y la mayoría ahora quiere libre mercado", declaró en una entrevista con Fox Business Network.

Añadió que no se ha gastado dinero, ya que los fondos provienen del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro, dotado con US$211.000 millones, que se ha utilizado para respaldar las facilidades de préstamo de la Reserva Federal durante crisis.

A principios de octubre, Estados Unidos compró pesos argentinos y finalizó un marco de canje de divisas por 20.000 millones de dólares con el banco central de Argentina (BCRA).

Milei agradeció el jueves una publicación previa de Bessent, donde lo felicitaba por el triunfo "monumental" de su partido La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, en las que obtuvo el 40,68% de los votos.

"Gracias por su apoyo inquebrantable", dijo Milei en su cuenta de X, donde agregó que estaba encantado de saber que Bessent volverá a visitar pronto la Argentina.

"Esperamos continuar trabajando juntos, guiados por los principios de la libertad, para impulsar un crecimiento sin precedentes en nuestro hemisferio", agregó. (Reporte de Walter Bianchi y Lucila Sigal; Editado por Jorge Otaola)