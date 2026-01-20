Secretario del Tesoro EEUU Bessent minimiza "histeria" sobre Groenlandia

DAVOS, Suiza, 20 ene (Reuters) -

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, expresó el martes su confianza en que Washington y los países europeos encontrarán una solución a la intención del Gobierno del presidente Donald Trump de apoderarse de Groenlandia, descartando la "histeria" sobre una posible guerra comercial.

Trump anunció el sábado aranceles a las importaciones de los aliados europeos que se oponen a que Estados Unidos se apodere de Groenlandia, una parte autónoma del reino de Dinamarca.

Los países europeos dicen que los nuevos aranceles violarían un acuerdo comercial alcanzado con Trump el año pasado, y los líderes de la Unión Europea están listos para discutir posibles represalias en una cumbre de emergencia en Bruselas el jueves.

Una opción es un paquete de aranceles sobre 93.000 millones de euros (US$108.000 millones) de importaciones estadounidenses que podría entrar en vigor de forma automática el 6 de febrero tras una suspensión de seis meses.

Bessent dijo que la cuestión surgió recientemente y se encontrará una solución que garantice la seguridad nacional de Estados Unidos y Europa.

"Han pasado 48 horas. Como he dicho, siéntense y relájense", declaró Bessent a la prensa al margen de la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza). "Confío en que los líderes no escalen y que esto se resuelva de manera que acabe en un lugar muy bueno para todos".

Preguntado por la perspectiva de una guerra comercial prolongada entre Estados Unidos y Europa, Bessent respondió: "¿Por qué estamos saltando ahí? ¿Por qué lo llevamos al peor de los casos? Calmen la histeria. Respiren hondo".

Trump ha insistido repetidas veces en que no se conformará con nada menos que la propiedad de Groenlandia. Los líderes tanto de Dinamarca como de Groenlandia han dicho que la isla no está en venta y que no quiere formar parte de Estados Unidos.

Bessent descartó la posibilidad de que la UE recurra por primera vez a su "instrumento anticoerción" (IAC), una poderosa medida comercial que podría limitar el acceso estadounidense a licitaciones públicas, inversiones o actividad bancaria, o restringir el comercio de servicios.

"Habiendo trabajado con los europeos, mi conjetura es que su próximo movimiento será formar un grupo de trabajo, el temido 'grupo de trabajo europeo'", dijo Bessent en una entrevista con la CNBC. "Hemos visto muchos grupos de trabajo".

En su anterior comparecencia, Bessent también descartó las especulaciones del mercado sobre la posibilidad de que los gobiernos europeos vendan bonos del Tesoro que poseen como reservas, lo que encarecería la financiación del Gobierno estadounidense.

"(La deuda pública estadounidense) es el mercado más líquido, es la base de todas las transacciones financieras y estoy seguro de que los gobiernos europeos seguirán manteniéndola", afirmó.

(Reporte de Francesco Canepa y Doina Chiacu; editado en español por Carlos Serrano)