México dice revisión del TMEC ya empezó y tiene que acabar en julio, tras críticas de Trump

CIUDAD DE MÉXICO, 15 ene (Reuters) - El secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, dijo el jueves que la revisión del tratado de libre comercio de Norteamérica (TMEC) ya está en la práctica en marcha y debe de estar lista el 1 de julio, dos días después de que Donald Trump calificara el acuerdo de "irrelevante" para Estados Unidos.

El funcionario respondió así a la pregunta de un reportero sobre el comentario de Trump, que luego de tomar posesión del cargo hace un año lanzó una guerra comercial -mediante la imposición de aranceles a las importaciones a Estados Unidos- que ha tensado las relaciones con sus socios.

"Yo le diría que ya estamos en la revisión del tratado, tenemos que terminar el primero de julio, ese es nuestro tiempo", dijo Ebrard en la conferencia de prensa diaria de la mandataria Claudia Sheinbaum.

El funcionario argumentó que los tres países tienen que entregar antes de que acabe enero un reporte sobre las consultas internas que han realizado con distintos sectores, cámaras empresariales, organizaciones civiles y otras instituciones, lo cual significa en la práctica que ya están revisando el TMEC.

Ebrard dijo que el objetivo estratégico de México es que se mantenga el tratado, pero también que el sistema de solución de controversias "siga funcionando y se fortalezca", para evitar "decisiones intempestivas que afectan a diferentes industrias", y que haya "reciprocidad o paridad" en el mecanismo laboral y en otras áreas.

El Gobierno mexicano también pretende que se cumplan las "cartas paralelas" del tratado ("side letters"), algo que no siempre ha sucedido.

"En el caso del acero se establecían procedimientos de sesenta días que no se han seguido", dijo como ejemplo.

En el marco del escepticismo mostrado por la administración Trump respecto al futuro del TMEC, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo en diciembre que tenía sentido negociar por separado con Canadá y México y que el acuerdo podría ser abandonado, revisado o renegociado durante la revisión de este año.

El TMEC, negociado durante el primer mandato de Trump, sustituyó en 2020 al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), que desde 1994 profundizó la integración en los negocios entre los tres países para crear una de las zonas comerciales más grandes del mundo. (Reporte de Raúl Cortés Fernández. Editado por Javier Leira)