Secretario Energía EEUU dice país está rellenando Reserva Estratégica de Petróleo, pero busca un ritmo más rápido

7 ene (Reuters) - El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo el miércoles que el Gobierno quiere volver a llenar la Reserva Estratégica de Petróleo del país y ya está añadiendo petróleo, aunque no tan rápido como le gustaría. En su intervención en la Conferencia Goldman Sachs Energy, CleanTech & Utilities en Miami, Wright aseguró que el presidente Donald Trump había presionado el verano boreal pasado para asegurar la financiación para restaurar y rellenar la reserva de emergencia.

Wright dijo que se consiguieron algunos fondos para reparar la infraestructura de SPR reducida durante los rápidos retiros de 2022. Añadió que la administración está explorando enfoques alternativos para reponer la reserva sin gasto directo del Gobierno, incluyendo posibles acuerdos con empresas privadas para suministrar petróleo. (Reporte de Nathan Crooks y Sheila Dang en Miami y Arunima Kumar en Bengaluru; Edición en Español de Manuel Farías)