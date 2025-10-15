Secretario general de la OPEP dice que la industria del petróleo y el gas necesita más inversión

MOSCÚ, 15 oct (Reuters) -

El secretario general de la OPEP, Haitham al-Ghais, reiteró el miércoles la necesidad de invertir más en petróleo y gas y afirmó que el petróleo seguirá representando alrededor del 30% de la combinación energética mundial en 2050.

El crecimiento de la economía, la población y la urbanización llevan "a la clara señal de que el mundo necesitará mucha más energía de la que consume en la actualidad", dijo en la conferencia Semana Rusa de la Energía en Moscú.

Pronosticó un crecimiento del 23% de la demanda de energía primaria de aquí a 2050.

"Sí, es un mundo turbulento y están pasando muchas cosas, pero eso es una constante. Y para nosotros, en la OPEP, la constante es la capacidad de mantener todo ese ruido alejado del análisis técnico, sólido y detallado que hacemos", añadió.

Las previsiones de demanda de la OPEP se sitúan en el extremo superior de las estimaciones del sector, ya que espera una transición energética más lenta que otros analistas, como la Agencia Internacional de la Energía, que prevé un pico de demanda de petróleo en 2029 y un exceso de oferta de hasta 4 millones de barriles diarios en 2026.

La OPEP+, que agrupa a la OPEP, Rusia y otros aliados, está añadiendo más crudo al mercado después de que los países miembros decidieran poner fin a algunos recortes de producción más rápidamente de lo previsto. La oferta adicional agrava el temor a un exceso de oferta y lastra los precios del petróleo este año. (Información de Youssef Saba en Dubái y Vladimir Soldatkin y Olesya Astakhova en Moscú; redacción de Ahmed Elimam; edición de Louise Heavens y Emelia Sithole-Matarise; edición en español de Paula Villalba)