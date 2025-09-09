LA NACION

Secretario general ONU Guterres condena los ataques israelíes contra Qatar

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Secretario general ONU Guterres condena los ataques israelíes contra Qatar
Secretario general ONU Guterres condena los ataques israelíes contra Qatar

Por Michelle Nichols

NACIONES UNIDAS, 9 sep (Reuters) - El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el martes los ataques de Israel como una "violación flagrante de la soberanía y la integridad territorial de Qatar".

Dijo que Qatar ha estado desempeñando un papel muy positivo para intentar lograr un alto el fuego en Gaza y la liberación de todos los rehenes en poder de Hamás.

"Todas las partes deben trabajar para lograr un alto el fuego permanente, no para destruirlo", declaró Guterres a los periodistas. (Reportaje de Michelle Nichols en Nueva York, Editado en español por Juana Casas)

LA NACION
Más leídas
  1. Milei y los clavos en el cajón equivocado
    1

    Milei y los clavos en el cajón equivocado

  2. las vacaciones en España, la vuelta a la tele, su faceta diseñadora y la singular convivencia con su marido
    2

    Jimena Cyrulnik: las vacaciones en España, la vuelta a la tele, su faceta diseñadora y la singular convivencia con su marido

  3. Ganó la Libertadores con Boca, se radicó en Guayaquil y comentará Ecuador–Argentina
    3

    Marcos Gustavo Mondaini: ganó la Libertadores con Boca, se radicó en Guayaquil y comentará Ecuador–Argentina en radio, TV y streaming

  4. Monzó criticó la falta de orden interno en el Gobierno y apuntó contra Karina Milei
    4

    Emilio Monzó criticó la falta de orden interno en el Gobierno y el rol de Karina Milei: “El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas”

Cargando banners ...