Secretario general ONU Guterres condena los ataques israelíes contra Qatar
LA NACION
Por Michelle Nichols
NACIONES UNIDAS, 9 sep (Reuters) - El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el martes los ataques de Israel como una "violación flagrante de la soberanía y la integridad territorial de Qatar".
Dijo que Qatar ha estado desempeñando un papel muy positivo para intentar lograr un alto el fuego en Gaza y la liberación de todos los rehenes en poder de Hamás.
"Todas las partes deben trabajar para lograr un alto el fuego permanente, no para destruirlo", declaró Guterres a los periodistas. (Reportaje de Michelle Nichols en Nueva York, Editado en español por Juana Casas)
