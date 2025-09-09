Secretario general ONU Guterres condena los ataques israelíes contra Qatar

Por Michelle Nichols

NACIONES UNIDAS, 9 sep (Reuters) - El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el martes los ataques de Israel como una "violación flagrante de la soberanía y la integridad territorial de Qatar".

Dijo que Qatar ha estado desempeñando un papel muy positivo para intentar lograr un alto el fuego en Gaza y la liberación de todos los rehenes en poder de Hamás.

"Todas las partes deben trabajar para lograr un alto el fuego permanente, no para destruirlo", declaró Guterres a los periodistas. (Reportaje de Michelle Nichols en Nueva York, Editado en español por Juana Casas)