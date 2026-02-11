Sector aéreo de la UE pide "revisión inmediata" del nuevo sistema de control fronterizo

Los aeropuertos europeos y las compañías aéreas volvieron a alertar el miércoles sobre los riesgos de "graves perturbaciones" en el tráfico este verano debido a la puesta en marcha del nuevo sistema de entrada/salida en el espacio Schengen, y reclaman una "revisión inmediata"

"En ausencia de medidas inmediatas destinadas a aportar suficiente flexibilidad, se prevén graves perturbaciones durante los meses punta del verano, con colas que podrían alcanzar las 4 horas, o incluso más", señalan en un comunicado conjunto la rama europea del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI Europe), la asociación Airlines for Europe (A4E) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)

Las tres organizaciones afirman haber escrito a Magnus Brunner, comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, para señalarle "tiempos de espera excesivos, que ya pueden llegar hasta dos horas" en el estado actual del despliegue del nuevo sistema de entrada/salida (EES)

Destinado a sustituir progresivamente a los sellos manuales, el EES permite registrar los datos de contacto y biométricos de los viajeros afectados, así como sus fechas de entrada y salida, con el fin de controlar las estancias que exceden el tiempo permitido y las denegaciones de entrada

En su carta al comisario europeo, las tres organizaciones explican haber señalado "una falta crónica de personal" en los servicios de control fronterizo, así como "problemas tecnológicos no resueltos" en materia de automatización

Por ello, instan a la Comisión a "confirmar que los Estados miembros de Schengen conservarán la posibilidad de suspender parcial o totalmente el EES hasta finales de octubre de 2026"

La implantación progresiva del EES se lleva a cabo desde el 12 de octubre en las fronteras terrestres y marítimas de la UE, así como en los aeropuertos

Según el calendario actual, 35% de los visitantes de países terceros ya están registrados, y esta tasa deberá alcanzar el 100% el 10 de abril, a las puertas de la temporada alta turística