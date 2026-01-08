Sector aeroespacial francés, preocupado por "militarización" política de cadenas de suministro

Por Tim Hepher y Florence Loeve

PARÍS, 8 ene (Reuters) - La industria aeroespacial francesa expresó el ⁠jueves su preocupación por ⁠la "militarización" de las cadenas de suministro mundiales a medida que las grandes potencias persiguen sus agendas geopolíticas, ⁠y advirtió de ‌que ​las tierras raras siguen siendo un punto de presión pese a ​la tregua comercial entre Estados Unidos y China.

Olivier Andries, ‌presidente de la asociación aeroespacial francesa GIFAS ‌y presidente ejecutivo del fabricante ​de motores Safran, afirmó que el 90% de las necesidades de tierras raras de la industria proceden de China, que está enfrentada con Washington por el comercio.

"Hay una tendencia hacia la militarización de la cadena de suministro, hacia el uso de la dependencia de suministros críticos para crear una ventaja ⁠geopolítica. Este es especialmente el caso de las tierras raras, un asunto muy delicado", señaló.

La ​industria aeroespacial ha evitado en gran medida verse envuelta en una guerra arancelaria liderada por Estados Unidos porque las cadenas de suministro de grandes fabricantes como Airbus y Boeing están profundamente entrelazadas.

No obstante, persiste la preocupación por la disponibilidad de minerales especializados que pueden encontrarse en ⁠cantidades pequeñas pero significativas en productos modernos como los motores a reacción.

Según Andries, ​la preocupación no se refiere sólo a la cantidad de tierras raras, como el samario, sino también a lo que calificó de preguntas "intrusivas" de las ‍autoridades chinas sobre su destino final, reflejando un manual de actuación extraterritorial desarrollado por Estados Unidos.

La cuestión debe abordarse a nivel europeo, añadió.

Andries, que participó en una sesión informativa del GIFAS en un día en el que el ​Parlamento francés, profundamente dividido, regresaba de sus vacaciones de fin de año, se mostró también preocupado por la falta de un presupuesto nacional para 2026, y añadió que los ‍parlamentarios habían "perdido el rumbo".

(Editado en español por Carlos Serrano)