Sector agroexportador de Perú bajo amenaza tras alertas de intensas lluvias por "El Niño costero"

Por Marco Aquino

LIMA, 3 mar (Reuters) - El pujante sector agroexportador de Perú podría verse afectado el 2026 por las intensas lluvias e inundaciones en varias zonas del país, en medio de continuas alertas del fenómeno climático de "El Niño Costero", según empresarios y organismos del clima

El temporal climático, actualmente de condición débil pero que podría ser de magnitud moderada antes de julio de acuerdo a una fuente oficial, ya ha destruido unas 6.000 hectáreas de cultivo de frutas principalmente en el norte del país, afirmó el líder del gremio de productores agrarios (AGAP), Gabriel Amaro

"No estaba en nuestros planes", señaló Amaro a Reuters. "Pero las empresas siempre se preparan ante estas eventualidades y estamos tomando las previsiones", manifestó

Perú, tercer productor mundial de cobre y tradicionalmente minero, registró en el 2025 un nuevo récord con poco más de 15.000 millones de dólares en exportaciones agrarias, un aumento de 17,3% frente al año anterior, según datos oficiales

Y entre los más vendidos figuran los arándanos, uvas, paltas, cacao en grano, espárragos, mangos y cítricos, que están ganando terreno en China, más allá de Estados Unidos y Europa que son los primeros importadores de las frutas peruanas

El Niño Costero es un evento climático que está vinculado a la presencia de aguas anómalamente cálidas de forma persistente durante varios meses en el Pacífico Sur, principalmente frente a la costa norte de Perú y a la de Ecuador

La agencia estatal de Perú que evalúa el clima -ENFEN- dijo el domingo que es más probable que una "condición neutra" en el Pacífico central continúe hasta junio, y que desde julio podría desarrollarse El Niño de efecto global con magnitud débil

"Estamos en temporada de cosecha de palta, en mayo seguimos con arándanos, cítricos y granadas", dijo Amaro. "Para este año muy probable el crecimiento de la exportación será menor. Las lluvias no solo dañan la cosecha, sino la infraestructura"

POTENCIALES PÉRDIDAS

ENFEN ha pronosticado lluvias superiores a lo normal en la costa norte desde marzo, con una probabilidad de moderadas a fuerte intensidad, "sin descartar eventos extremos" hasta abril

Mario Salazar, presidente del comité de agroindustria de la privada Asociación de Exportadores (AMEX), dijo en una reciente conferencia de prensa que el impacto ya se siente en las plantaciones de mango, con una merma de 10% en su producción

"Y en el caso de los arándanos después de las lluvias se pueden generar hongos y la fruta luego de secarse deshidratarse, eso afecta la calidad de los productos", refirió

El arándano se ha convertido en la estrella de la exportación agrícola del país con 2.500 millones de dólares el año pasado. Perú es el mayor exportador de estas bayas, siendo Estados Unidos su mayor mercado, aunque la demanda del Asia está en auge tras el inicio el 2024 de operaciones de un megapuerto controlado por una empresa China, con envíos sin escalas

La Cámara de Comercio de Lima estimó recientemente, ante un probable "Niño Costero" de intensidad débil a moderada, "pérdidas potenciales" diarias mayores a los 291 millones de soles (86 millones de dólares) en los sectores del agro, manufactura y comercio de siete regiones del país

El Gobierno declaró en emergencia la semana pasada a 707 distritos de 14 regiones del país por las intensas lluvias que han dañado la infraestructura de transporte y servicios básicos

La temporada de lluvias en Perú, que comenzó a fines del año pasado, ya ha dejado 85.000 personas afectadas por inundaciones y deslizamiento de tierras, según el centro de prevención y reducción del riesgo de desastres (CENEPRED) del país andino

El último mayor impacto en Perú de un fenómeno de El Niño se produjo en el 2017, cuando dejó al menos 162 muertos y pérdidas en su economía y en su infraestructura equivalentes al 2% del Producto Interno Bruto, según datos oficiales. (Reporte de Marco Aquino, Editado por Manuel Farías)