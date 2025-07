Sector eólico urge al Gobierno a convocar la primera subasta de eólica marina para no perder su tren

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - La Asociación Empresarial Eólica (AEE) y el Foro Eólico Marino han urgido al Gobierno a publicar la orden ministerial que permita convocar la primera subasta de eólica marina en España, "así como un calendario claro con los siguientes hitos regulatorios". En un comunicado, el sector eólico ha advertido de que la falta de señales firmes "está generando un riesgo real de deslocalización de inversiones industriales y portuarias hacia otros países como Portugal, Francia o Marruecos, que ya han puesto en marcha ambiciosos planes para desplegar esta tecnología" y cree que "no se conocen razones objetivas que justifiquen el actual retraso en la tramitación de la normativa pendiente". En concreto, la patronal estima que el coste de la inacción puede suponer la no creación de más de 7500 empleos en los territorios costeros para los próximos ocho años y la no aportación de más de 2000 millones de euros anuales al PIB español. De esta manera, lamenta que, desde la aprobación del Real Decreto 962/2024, ha pasado casi un año "sin ningún avance concreto para el desarrollo de eólica marina en las costas españolas", mientras que países vecinos se están posicionando estratégicamente para atraer las oportunidades de inversión, empleo, innovación tecnológica y actividad portuaria asociadas a la eólica flotante. "Portugal, por ejemplo, ha anunciado que definirá su modelo de subasta en las próximas semanas. Francia ha adjudicado su subasta de eólica flotante en el Mediterráneo y ha anunciado el proyecto eólico marino en el Golfo de Vizcaya (cinco parques eólicos propuestos y 340 aerogeneradores), y Marruecos ha presentado un proyecto de 1000 megavatios (MW) en la costa atlántica para 2029", ha señalado. El director general de AEE, Juan Virgilio Márquez, aseguró que España "tiene todo para estar en el pódium de líderes de la eólica marina flotante en Europa: industria, infraestructuras, capacidades tecnológicas y zonas aptas identificadas en los POEM". "Si no apostamos para estar entre los primeros en su despliegue, relegaremos a nuestro país a ser un 'comprador dependiente' de la tecnología que fabricarán otros, sin capacidad de ocupar el hueco industrial y de valor añadido que nos corresponde y que sí supimos aprovechar en el pasado con la tecnología terrestre", subrayó al respecto. Por ello, advirtió de que el riesgo de perder el tren de la eólica marina es cada vez más tangible y que "diversas empresas interesadas en desarrollar proyectos en España están reorientando ya sus estrategias hacia otros países ante la falta de avances y certidumbre regulatoria". Además, AEE consideró que la opción lógica es que Canarias sea "la punta de lanza" para la eólica marina en el país, ya que cuenta con un esquema de generación de electricidad mucho más caro y contaminante que en la Península Ibérica, así como con infraestructuras logísticas y de construcción naval idóneas. Posteriormente, añadió que se debería avanzar con subastas en la Península que "permitan aprovechar las lecciones aprendidas y garantizar un desarrollo equilibrado y eficiente". "El despliegue de la eólica marina en la Península requiere de un enfoque geográfico balanceado, unido a la visibilidad a largo plazo, necesario para no comprometer la eficiencia ni tensionar la operación del sistema eléctrico ibérico, además de asegurar la viabilidad económica de los proyectos. Tanto Galicia como Cataluña son territorios con un potencial enorme que no se pueden quedar atrás", añadió al respecto.

