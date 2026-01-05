Sector fabril de EEUU se hundió a mínimo de 14 meses al término de 2025: ISM

5 ene (Reuters) - La actividad manufacturera estadounidense se contrajo más de lo esperado en diciembre, extendiendo su caída a 10 meses consecutivos, ya que los nuevos pedidos volvieron a ⁠declinar y los costos de los ⁠insumos siguieron aumentando, mientras el sector sigue soportando la huella de los aranceles de importación impuestos por el presidente Donald Trump.

El Instituto de Gerencia y Abastecimiento dijo el lunes que su PMI manufacturero bajó al ⁠47,9 en ‌el último ​mes de 2025 -el más bajo desde octubre de 2024- desde el 48,2 en noviembre. Una lectura por debajo de 50 indica contracción en el sector manufacturero, que representa el 10,1% de la economía. Los economistas sondeados por Reuters esperaban ‌un 48,4, con pocos cambios.

Aun así, el PMI se mantuvo por encima ‌de 42,3, un nivel que, según el ISM, es ​coherente con una expansión de la economía en general.

De hecho, la economía estadounidense se expandió a una tasa anualizada superior a la tendencia del 4,3% en el tercer trimestre y, aunque se espera que la actividad del cuarto trimestre se viera mermada por un cierre del Gobierno sin precedentes, los economistas esperan en general que el crecimiento repunte en 2026 gracias a los recortes de impuestos de Trump y el aumento en curso de la inversión en tecnología de inteligencia artificial.

Sin embargo, más allá de los sectores impulsados por el auge de la IA, los ⁠aranceles han socavado el sector manufacturero, pese a que Trump los promociona como necesarios para apuntalar una base fabril nacional en declive desde hace mucho ​tiempo. Los economistas ven imposible restaurar la industria a su antigua gloria por problemas estructurales como la escasez de trabajadores.

Se espera que la Corte Suprema se pronuncie sobre la legalidad de la premisa empleada por Trump para sus aranceles, que según el Yale Budget Lab han elevado el arancel medio sobre los bienes importados a casi el 17% desde menos del 3% antes de su llegada a la Casa Blanca el pasado enero.

En los alegatos del caso en noviembre, los jueces del alto tribunal plantearon dudas ⁠sobre el enfoque de Trump, alimentando la especulación sobre la posibilidad de que los aranceles sean anulados y causen más caos, ​ya que se espera ampliamente que cambie a otras tácticas comerciales en caso de un fallo adverso.

El subíndice de nuevos pedidos prospectivos del ISM apenas varió en diciembre a 47,7 desde el 47,4 de noviembre, marcando un cuarto mes consecutivo de caída de la demanda. Esta medida se ha ‍contraído en 10 de los últimos 11 meses, con la demanda frenada por el alza del precio de algunos bienes a causa de los aranceles.

Los costos de los insumos industriales, que han contribuido a la persistencia de una inflación que sigue situándose por encima del objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, siguen altos. El índice de precios pagados del ISM se mantuvo sin cambios en 58,5, por encima del ​57 previsto.

En un entorno de demanda débil, el empleo en las fábricas disminuyó por undécimo mes consecutivo, la mayor caída de la contratación en el sector según el ISM en unos cinco años. El indicador de la Oficina de Estadísticas Laborales sobre el empleo en el sector manufacturero estadounidense descendió en noviembre a ‍su nivel más bajo desde marzo de 2022.

(Reporte de Dan Burns; editado en español por Carlos Serrano)