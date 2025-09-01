Sector manufacturero alemán muestra síntomas de resistencia en agosto, según el PMI

BERLÍN, 1 sep (Reuters) -

El sector manufacturero alemán mostró señales de recuperación en agosto, con un mayor ritmo de crecimiento de la producción y de los nuevos pedidos, aunque el empleo siguió disminuyendo, según una encuesta publicada el lunes.

El Índice final de Gerentes de Compras (PMI) HCOB para el sector manufacturero alemán, elaborado por S&P Global, subió a 49,8 en agosto desde 49,1 en julio, ligeramente por debajo de una lectura inicial de 49,9 y la lectura más alta desde que el índice cayó por debajo del umbral de 50,0 que separa el crecimiento de la contracción a mediados de 2022.

El repunte se debió principalmente al aumento de los nuevos pedidos y la producción, con un incremento de los nuevos pedidos por tercer mes consecutivo.

Sin embargo, las ventas a la exportación experimentaron un descenso marginal por primera vez en cinco meses.

A pesar del impulso positivo de la producción, los fabricantes alemanes siguieron recortando empleo, a un ritmo más rápido que en julio.

Las cifras de la oficina de empleo de la semana pasada indicaron que el número de desempleados en Alemania superó la barrera de los tres millones por primera vez en una década, en un momento en que el mercado laboral de la mayor economía europea se ve presionado por dos años de contracción económica.

"La capacidad de ampliar la producción a pesar de los crecientes desafíos es un testimonio de la resistencia del sector", dijo Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank.

Entre los retos figuran la inminente interrupción de las relaciones comerciales con uno de los mercados no comunitarios más importantes, Estados Unidos, la intensificación de la competencia de China y la presión sobre la competitividad debido a un euro más fuerte, añadió De la Rubia. (Información de Miranda Murray; edición de Toby Chopra; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)