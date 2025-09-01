Sector manufacturero español crece en agosto al ritmo más rápido en 10 meses, según el PMI

MADRID, 1 sep (Reuters) - El sector manufacturero español experimentó en agosto su crecimiento más rápido en casi un año, impulsado por un fuerte aumento de la producción y de los nuevos pedidos, dijo el lunes S&P Global.

El índice de gestores de compras (PMI) del sector manufacturero español se situó en 54,3 puntos en agosto, frente a los 51,9 puntos de julio, lo que supone la expansión más rápida desde el pasado mes de octubre, cuando se situó en 54,5 puntos. Una lectura del PMI por encima de 50 indica crecimiento de la actividad. El repunte del PMI se vio respaldado por mejoras notables tanto en la producción como en los nuevos pedidos, gracias a que la demanda interna fue el principal motor y, en menor medida, los pedidos de exportación. "La evolución positiva de la demanda parece estar extendiéndose a otros subcomponentes: los fabricantes están reforzando sus plantillas para adaptarse al aumento de las cargas de trabajo, mientras que los stocks de productos terminados siguen disminuyendo debido al aumento de las ventas", dijo Jonas Feldhusen, economista de Hamburg Commercial Bank.

"La fortaleza sostenida del país podría actuar como catalizador para una revitalización económica más amplia en la unión monetaria, especialmente en un entorno aún marcado por la incertidumbre y la fragmentación de la demanda", añadió.

El empleo en el sector aumentó por sexto mes consecutivo y se fortaleció la confianza en las perspectivas.

La economía española se ha comportado mejor que otras grandes economías de la zona euro, con un en el segundo trimestre, según datos del Instituto Nacional de Estadística publicados en julio.

El Gobierno español espera un crecimiento del 2,6% este año. (Información de Inti Landauro; edición de Toby Chopra; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)